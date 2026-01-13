Ascolti tv ieri lunedì 12 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig 30, Boss in incognito, Giletti e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 12 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è La Preside (Rai 1) a finire davanti a Zelig 30 (Canale 5) e Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio John Wick (Italia 1), Boss in incognito(Rai 2), Putin – Anatomia di uno zar (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Boss in Incognito, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Preside: 4.855.000 spettatori (27%);
- Canale 5, Zelig 30: 2.973.000 spettatori (21,1%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.015.000 spettatori (6,3%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, John Wick: 886.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, Boss in incognito: 849.000 spettatori (5%);
- La7, Putin – Anatomia di uno zar: 822.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 749.000 spettatori (5,5%);
- Tv8, 4 Hotel – 1° episodio: 401.000 spettatori (2%);
- Nove, Cash or Trash: 280.000 spettatori (1,5%);
- Tv8, 4 Hotel – 2° episodio: 187.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.459.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.167.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.290.000 spettatori (20,8%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.048.000 spettatori (20,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.676.000 spettatori (7,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.582.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.307.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.141.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.048.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 882.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 572.000 spettatori (2,7%);
- Nove, The Cage: 480.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 477.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.851.000 spettatori (27%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.614.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.867.000 spettatori (17,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.574.000 spettatori (14,1%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.976.000 spettatori (14,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.123.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Blob: 1.109.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, La promessa: 1.099.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 942.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 727.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 681.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 508.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, 9-1-1: 451.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 411.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 399.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 341.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 279.000 spettatori (1,8%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 195.000 spettatori (1,2%).