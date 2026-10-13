Ascolti TV ieri lunedì 12 ottobre, Teresa Battaglia ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con circa 3,5 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
Ascolti TV di lunedì 12 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra I casi di Teresa Battaglia e Gf Vip, vinta dalla Rai. In access prime time Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena supera Caduta Libera nel preserale.
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 12 ottobre 2026, premia Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci su Rai 1, che conquista 3,384 milioni di spettatori e il 22% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.948.000 spettatori e il 17,8%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 12 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 12 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 12 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, I casi di Teresa Battaglia: 3.384.000 spettatori (22%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.948.000 spettatori (17,8%);
- Italia 1, Retribution: 1.108.000 spettatori (6,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.086.000 spettatori (7,8%);
- La7, La Torre di Babele: 904.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 669.000 spettatori (5,5%);
- Nove, Little Big Italy: 617.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Formidabile!: 389.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Assassinio sull’Orient Express: 236.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 12 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.441.000 spettatori e 22,2% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.434.000 spettatori e il 22,3%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.441.000 spettatori (22,2%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.434.000 spettatori (22,3%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.762.000 spettatori (19,4%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.891.000 spettatori (9,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.502.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.117.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.102.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.038.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 864.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 551.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 400.000 spettatori (2,4%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 12 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.073.000 spettatori (24,7%);
- Rai 3, TGR: 2.674.000 spettatori (15,8%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.224.000 spettatori (15,3%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.234.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, La Promessa: 1.098.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 958.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 814.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 756.000 spettatori (5,2%);
- Nove, Cash or Trash: 518.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, CSI: 494.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Gf Vip: 425.000 spettatori (3,6%);
- La7, Ignoto X: 283.000 spettatori (2,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 281.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 277.000 spettatori (2,8%).