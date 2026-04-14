Ascolti tv ieri lunedì 13 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Massimo Giletti e Nicola Porro
Ascolti tv lunedì 13 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La buona stella che affronta I Cesaroni, GialappaShow, Giletti e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire dietro a I Cesaroni (Canale 5) ma comunque davanti a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio The Transporter Legacy (Italia 1), GialappaShow (Tv8), La Torre di Babele (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), The Floor (Rai 2) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 13 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Giletti, Porro, GialappaShow e Augias
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 13 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Giletti, Porro, GialappaShow e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, La buona stella: 2.768.000 spettatori (16,2%);
- Canale 5, I Cesaroni: 3.486.000 spettatori (22,6%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.205.000 spettatori (8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Transporter Legacy: 913.000 spettatori (4,9%);
- Tv8, GialappaShow: 811.000 spettatori (5,2%);
- La7, La Torre di Babele: 704.000 spettatori (3,7%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 658.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, The Floor: 622.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Little Big Italy: 469.000 spettatori (2,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.578.000 spettatori (26%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.105.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.608.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.052.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.061.000 spettatori (9,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.408.000 spettatori (6,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.133.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.070.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.006.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 878.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, Foodish: 576.000 spettatori (2,7%);
- Nove, The Cage: 521.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.891.000 spettatori (29,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.224.000 spettatori (24,3%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.900.000 spettatori (19,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.308.000 spettatori (13,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.960.000 spettatori (16,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.082.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, La promessa: 1.038.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Blob: 995.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Kong: 771.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 742.000 spettatori (4%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 602.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 571.000 spettatori (3,1%).
E ancora:
- Tv8, 4 Ristoranti: 435.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 396.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, TgSport Sera: 352.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 349.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Gf Vip: 323.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 237.000 spettatori (1,6%);
- La7, Ignoto X: 232.000 spettatori (1,6%).