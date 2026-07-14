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Ascolti tv ieri lunedì 13 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Partita del Cuore e Filorosso

Ascolti tv lunedì 13 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Portogallo-Spagna che affronta Tre di troppo, Filorosso e Augias

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti ad Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è La Partita del Cuore (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Cash Out (Italia 1). Ai piedi del podio In Onda (La7), Potere assoluto (Rete 4), Boss in incognito (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, La maschera di Zorro (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 13 luglio: chi ha vinto tra La Partita del Cuore, Temptation Island, Filorosso e In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale 5, Temptation Island: 3.752.000 spettatori (30,3%);
  • Rai 1, Partita del Cuore: 1.541.000 spettatori (12,4%);
  • Italia 1, Cash Out: 968.000 spettatori (6,3%).

Fuori dal podio:

  • La7, In Onda: 690.000 spettatori (4,4%);
  • Rete 4, Potere assoluto: 603.000 spettatori (4,4%);
  • Rai 2, Boss in incognito: 583.000 spettatori (4,4%);
  • Rai 3, Filorosso: 551.000 spettatori (4,4%);
  • Tv8, La maschera di Zorro: 368.000 spettatori (2,7%);
  • Nove, Little Big Italy: 323.000 spettatori (2,2%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.171.000 spettatori (25,2%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.465.000 spettatori (21,9%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 3.439.000 spettatori (20,9%).

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 1.205.000 spettatori (7,3%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.134.000 spettatori (6,9%);
  • Italia 1, NCIS: 888.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 740.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 574.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

  • Rai 2, Tg2 Post: 483.000 spettatori (2,9%);
  • Nove, Cash or Trash: 410.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Foodish: 342.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 2.986.000 spettatori (24,1%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.992.000 spettatori (20,6%);
  • Canale 5, The Wall: 1.989.000 spettatori (17,9%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 1.941.000 spettatori (15,4%);
  • Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.391.000 spettatori (16,3%);
  • Rai 3, Blob: 793.000 spettatori (5,5%);
  • Rete 4, La promessa: 774.000 spettatori (5,6%);
  • Rai 3, Via dei Matti n° 0: 711.000 spettatori (4,6%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 631.000 spettatori (4,5%).

E ancora:

  • Nove, Cash or Trash: 362.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 331.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, Italia chiama America: 295.000 spettatori (3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 294.000 spettatori (2,2%);
  • Nove, Little Big Italy: 256.000 spettatori (3%);
  • La7, Grantchester – 2° episodio: 102.000 spettatori (0,9%);
  • La7, Grantchester – 1° episodio: 77.000 spettatori (0,9%).

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