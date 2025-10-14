Ascolti tv ieri lunedì 13 ottobre chi ha vinto tra Grande Fratello, Blanca 3, Massimo Giletti, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 13 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Blanca 3 (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e I mercenari 4 (Italia 1). Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, Lo Spaesato (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Little Big Italy (Nove) e Max Giusti – Bollicine (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Blanca 3: 3.851.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Grande Fratello: 1.843.000 spettatori (14,4%);
- Italia 1, I mercenari 4: 1.487.000 spettatori (8,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.072.000 spettatori (7,3%);
- La7, La Torre di Babele: 859.000 spettatori (4,6%).
- Rai 2, Lo Spaesato: 714.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 680.000 spettatori (5,2%);
- Nove, Little Big Italy: 478.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Max Giusti – Bollicine: 214.000 spettatori (1,3%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.430.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.755.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.134.000 spettatori (19,8%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.931.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.949.000 spettatori (9,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.380.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.332.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.050.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.027.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 824.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, Foodish: 573.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 561.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 539.000 spettatori (2,5%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.379.000 spettatori (25,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.999.000 spettatori (19,5%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 3.030.000 spettatori (22,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.537.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.847.000 spettatori (15,7%);
- Rai 3, Blob: 1.044.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La promessa: 983.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 928.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 813.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 680.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, NCIS: 652.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Cash or Trash: 637.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, The Rookie: 497.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 361.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 333.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 331.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 250.000 spettatori (2,4%).