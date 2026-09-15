Ascolti tv ieri lunedì 14 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano, Giletti e Porro

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 14 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Il giovane Montalbano (Rai 1) a chiudere dietro a Temptation Island e poi e poi (Canale 5) ma davanti a Lo stato delle cose con Massimo Giletti (Rai 3). Ai piedi del podio The Protege (Italia 1), La Torre di Babele (La7), Boston Blue (Rai 2), Quarta Repubblica con Nicola Porro (Rete 4), Little Big Italy (Nove) e Django Unchained (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 14 settembre: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Temptation Island e poi e poi : 2.945.000 spettatori (20,2%);

: 2.945.000 spettatori (20,2%); Rai 1, Il commissario Montalbano : 2.416.000 spettatori (16,7%);

: 2.416.000 spettatori (16,7%); Rai 3, Lo stato delle cose: 1.031.000 spettatori (7,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, The Protege : 798.000 spettatori (5,1%);

: 798.000 spettatori (5,1%); La7, La Torre di Babele : 716.000 spettatori (4,3%);

: 716.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Boston Blue : 582.000 spettatori (3,8%);

: 582.000 spettatori (3,8%); Rete 4, Quarta Repubblica : 512.000 spettatori (4,4%);

: 512.000 spettatori (4,4%); Nove, Little Big Italy: 400.000 spettatori (3,4%);

400.000 spettatori (3,4%); Tv8, Django Unchained: 219.000 spettatori (1,8%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.267.000 spettatori (22,7%);

: 4.267.000 spettatori (22,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.968.000 spettatori (21,2%);

: 3.968.000 spettatori (21,2%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.529.000 spettatori (19,6%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.555.000 spettatori (8,3%);

: 1.555.000 spettatori (8,3%); Rai 3, Un posto al sole : 1.234.000 spettatori (6,6%);

: 1.234.000 spettatori (6,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.041.000 spettatori (5,8%);

: 1.041.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 994.000 spettatori (5,6%);

: 994.000 spettatori (5,6%); Italia 1, NCIS : 975.000 spettatori (5,2%);

: 975.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 764.000 spettatori (4%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 508.000 spettatori (2,7%);

: 508.000 spettatori (2,7%); Tv8, Foodish: 390.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.624.000 spettatori (25,8%);

: 3.624.000 spettatori (25,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.309.000 spettatori (22%);

: 2.309.000 spettatori (22%); Rai 3, TGR: 2.152.000 spettatori (15%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.874.000 spettatori (15,3%);

: 1.874.000 spettatori (15,3%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.149.000 spettatori (12,8%);

: 1.149.000 spettatori (12,8%); Rete 4, La promessa : 913.000 spettatori (5,7%);

: 913.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 898.000 spettatori (5,6%);

: 898.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 10 Minuti : 833.000 spettatori (6,2%);

: 833.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Il provinciale : 750.000 spettatori (4,4%);

: 750.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 568.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 437.000 spettatori (3,7%);

: 437.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 420.000 spettatori (2,7%);

420.000 spettatori (2,7%); Rete 4, Cash or Trash : 416.000 spettatori (2,8%);

: 416.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TgSport Sera : 338.000 spettatori (3,8%);

: 338.000 spettatori (3,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 305.000 spettatori (2,1%);

: 305.000 spettatori (2,1%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 284.000 spettatori (2,5%);

284.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 221.000 spettatori (2,7%).

: 221.000 spettatori (2,7%). La7, Ignoto X: 183.000 spettatori (1,6%).