Ascolti tv ieri lunedì 15 dicembre chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Giletti, Augias e Porro
Ascolti tv lunedì 15 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Sandokan che sfida Grande Fratello, Giletti, Porro e Augias
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 15 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Sandokan (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Ambulance (Italia 1), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e NCIS (Rai 2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Augias, Giletti e Porro
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 15 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Sandokan: 4.282.000 spettatori (26,7%);
- Canale 5, Grande Fratello: 1.777.000 spettatori (15,4%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.198.000 spettatori (8,1%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Ambulance: 770.000 spettatori (5%);
- La7, La Torre di Babele: 758.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 546.000 spettatori (4,2%);
- Tv8, GialappaShow: 500.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 394.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, NCIS: 343.000 spettatori (2,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.175.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.925.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.168.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.937.000 spettatori (19,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.644.000 spettatori (7,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.396.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.116.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 970.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 841.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 733.000 spettatori (3,5%);
- Nove, The Cage: 593.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 498.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 453.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.668.000 spettatori (27,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.382.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.729.000 spettatori (17,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.378.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.023.000 spettatori (15,7%);
- Rete 4, La promessa: 1.040.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Blob: 1.017.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 974.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 890.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Cash or Trash: 818.000 spettatori (4,4%);
- Italia 1, CSI: 691.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, 9-1-1: 424.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 373.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 349.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Grande Fratello: 306.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 291.000 spettatori (1,9%);
- La7, Ignoto X: 280.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Love Bugs: 250.000 spettatori (1,4%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 171.000 spettatori (1,1%).