Ascolti tv ieri lunedì 15 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Imma Tataranni, Augias e Porro
Ascolti tv lunedì 15 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Imma Tataranni che sfida Temptation Island, Boss in Incognito, Porro e Augias
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 15 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Imma Tataranni (Rai 1) a finire alle spalle di Temptation Island (Canale 5), seppur davanti a Boss in Incognito (Rai 2). Ai piedi del podio The Foreigner (Italia 1), La Torre di Babele (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Little Big Italy (Nove), Autodifesa di Caino (Rai 3) e Attacco al potere (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 15 settembre: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Temptation Island, Boss in Incognito, Augias e Porro
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 15 settembre: chi ha vinto tra Imma Tataranni, Temptation Island, Boss in Incognito, Augias e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Temptation Island: 2.905.000 spettatori (20,6%);
- Rai 1, Imma Tataranni: 2.317.000 spettatori (16%);
- Rai 2, Boss in Incognito: 1.078.000 spettatori (7,3%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Foreigner: 824.000 spettatori (5,3%);
- La7, La Torre di Babele: 712.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 669.000 spettatori (5,6%);
- Nove, Little Big Italy: 468.000 spettatori (2,8%);
- Rai 3, Autodifesa di Caino: 423.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Attacco al potere: 348.000 spettatori (2,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.861.000 spettatori (25,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.851.000 spettatori (20,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.792.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.573.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.293.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.161.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 925.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 917.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 698.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 511.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 486.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 482.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.639.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.364.000 spettatori (22,3%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.299.000 spettatori (18,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.208.000 spettatori (15,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.455.000 spettatori (15,8%);
- Rai 3, Blob: 856.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, La promessa: 804.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 687.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Riserva indiana: 664.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, NCIS: 636.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 536.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Cash or Trash: 506.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie: 502.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 379.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 319.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 248.000 spettatori (2,7%);
- La7, Ignoto X: 178.000 spettatori (1,6%).