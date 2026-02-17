Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai centra il tris nella giornata di lunedì 16 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) , mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Cuori 3 (Rai 1) a finire davanti alle gare delle Olimpiadi (Rai 2) e Taratata (Canale 5) di Paolo Bonolis. Ai piedi del podio Memory (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Torno indietro e cambio vita (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Cuori 3 – 1° episodio : 3.275.000 spettatori (17,1%);

: 3.275.000 spettatori (17,1%); Rai 1, Cuori 3 – 2° episodio : 3.054.000 spettatori (20,1%);

: 3.054.000 spettatori (20,1%); Rai 2, Olimpiadi : 2.696.000 spettatori (14%);

: 2.696.000 spettatori (14%); Canale 5, Taratata: 2.205.000 spettatori (18,8%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Memory : 1.124.000 spettatori (6,2%);

1.124.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Lo stato delle cose : 1.104.000 spettatori (7,2%);

: 1.104.000 spettatori (7,2%); La7, La Torre di Babele : 717.000 spettatori (3,7%);

: 717.000 spettatori (3,7%); Rete 4, Quarta Repubblica : 601.000 spettatori (4,6%);

: 601.000 spettatori (4,6%); Tv8, 4 Hotel – 1° episodio : 415.000 spettatori (2,1%);

: 415.000 spettatori (2,1%); Tv8, 4 Hotel – 2° episodio : 311.000 spettatori (2,4%);

: 311.000 spettatori (2,4%); Nove, Torno indietro e cambio vita: 301.000 spettatori (1,6%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.850.000 spettatori (22,6%);

: 4.850.000 spettatori (22,6%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.552.000 spettatori (21,3%);

: 4.552.000 spettatori (21,3%); Rai 1, Cinque minuti: 4.113.000 spettatori (19,7%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.558.000 spettatori (16,9%);

: 3.558.000 spettatori (16,9%); La7, Otto e Mezzo : 1.597.000 spettatori (7,4%);

: 1.597.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.420.000 spettatori (6,6%);

: 1.420.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS : 1.123.000 spettatori (5,2%);

: 1.123.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.060.000 spettatori (5,1%);

: 1.060.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 987.000 spettatori (4,7%);

: 987.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 814.000 spettatori (3,8%);

: 814.000 spettatori (3,8%); Tv8, Celebrity Chef : 435.000 spettatori (2%);

: 435.000 spettatori (2%); Nove, The Cage: 421.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.584.000 spettatori (25,4%);

: 4.584.000 spettatori (25,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.510.000 spettatori (23,7%);

: 3.510.000 spettatori (23,7%); Rai 2, Olimpiadi – Salto con gli sci: 1.685.000 spettatori (8,6%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 2.525.000 spettatori (15%);

: 2.525.000 spettatori (15%); Rai 3, TGR : 2.507000 spettatori (13,6%);

: 2.507000 spettatori (13,6%); Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio artistico : 1.677.000 spettatori (8,1%);

: 1.677.000 spettatori (8,1%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.674.000 spettatori (12,5%);

: 1.674.000 spettatori (12,5%); Rai 2, Olimpiadi – Bob : 1.562.000 spettatori (8,4%);

: 1.562.000 spettatori (8,4%); Rai 2, Olimpiadi – Salto con gli sci : 1.411.000 spettatori (8,7%)

: 1.411.000 spettatori (8,7%) Rai 3, Blob : 1.053.000 spettatori (5,4%);

: 1.053.000 spettatori (5,4%); Rete 4, La promessa : 1.048.000 spettatori (5,3%);

: 1.048.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 1.031.000 spettatori (5,8%);

: 1.031.000 spettatori (5,8%); Rai 2, Olimpiadi – Hockey : 900.000 spettatori (7,1%);

: 900.000 spettatori (7,1%); Rai 3, Via dei Matti N°0 : 814.000 spettatori (4%);

: 814.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI: 783.000 spettatori (4,1%);

783.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 654.000 spettatori (3,3%);

: 654.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 484.000 spettatori (3,1%);

484.000 spettatori (3,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 391.000 spettatori (2,1%);

: 391.000 spettatori (2,1%); Nove, Little Big Italy : 312.000 spettatori (2,4%);

: 312.000 spettatori (2,4%); La7, Ignoto X: 199.000 spettatori (1,3%).