Ascolti tv ieri lunedì 16 marzo chi ha vinto tra Guerrieri, Scherzi a Parte e Lo Stato delle Cose

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 16 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato nel confronto diretto con Mediaset in prima serata con Guerrieri che ha battuto Scherzi a Parte e nel preserale con L’Eredità che ha avuto la meglio su Caduta Libera. Nell’access prime time però Affari Tuoi è stato battuto da La Ruota della Fortuna. In prima serata bene anche The Beekeeper (Italia1), Lo Stato delle Cose (Rai3), Quarta Repubblica (Rete4), La Torre di Babele (La7), Cena con delitto (Rai2), The Equalizer (Tv8) e Inferno (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 16 marzo: chi ha vinto tra Guerrieri, Scherzi a Parte, Lo Stato delle Cose di Giletti e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio : 3.506.000 spettatori (22.4%)

: 3.506.000 spettatori (22.4%) Canale5, Scherzi a Parte : 2.647.000 spettatori (21.1%)

: 2.647.000 spettatori (21.1%) Italia1, The Beekeeper: 1.400.000 spettatori (8.2%)

Fuori dal podio:

Rai3, Lo Stato delle Cose : 1.035.000 spettatori (7.2%)

: 1.035.000 spettatori (7.2%) Rete4, Quarta Repubblica : 644.000 spettatori (5.2%)

: 644.000 spettatori (5.2%) La7, La Torre di Babele – Album : 808.000 spettatori (4.5%)

: 808.000 spettatori (4.5%) Rai2, Cena con delitto – Knives Out : 454.000 spettatori (2.8%)

: 454.000 spettatori (2.8%) Tv8, The Equalizer 2 – Senza perdono : 305.000 spettatori (1.9%)

: 305.000 spettatori (1.9%) Nove, Inferno: 258.000 spettatori (1.7%)

ANSA

I dati dell’access prime time, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.283.000 spettatori (25.2%)

: 5.283.000 spettatori (25.2%) Rai1, Affari Tuoi: 4.964.000 spettatori (23.4%)

4.964.000 spettatori (23.4%) Rai1, Cinque Minuti: 4.382.000 spettatori (21.1%

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 4.329.000 spettatori (20.5%)

: 4.329.000 spettatori (20.5%) La7, Otto e Mezzo : 2.046.000 spettatori (9.5%)

: 2.046.000 spettatori (9.5%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.310.000 spettatori (6.1%)

: 1.310.000 spettatori (6.1%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.422.000 spettatori (6.6%)

: 1.422.000 spettatori (6.6%) Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.104.000 spettatori (5.3%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 974.000 spettatori (4.6%)

: 974.000 spettatori (4.6%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 772.000 spettatori (3.6%)

: 772.000 spettatori (3.6%) Tv8, Foodish : 568.000 spettatori (2.7%)

: 568.000 spettatori (2.7%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 446.000 spettatori (2.1%)

: 446.000 spettatori (2.1%) Rai2, Referendum 2026: 342.000 spettatori (1.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.816.000 spettatori (27.3%)

: 4.816.000 spettatori (27.3%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.366.000 spettatori (24%

: 3.366.000 spettatori (24% Canale5, Caduta Libera: 2.797.000 spettatori (17.4%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.885.000 spettatori (15.2%)

: 1.885.000 spettatori (15.2%) Rai3, TGR : 2.497.000 spettatori (13.9%)

: 2.497.000 spettatori (13.9%) Rete4, La Promessa : 1.085.000 spettatori (5.5%)

: 1.085.000 spettatori (5.5%) Rete4, 10 Minuti : 1.000.000 spettatori (5.7%)

: 1.000.000 spettatori (5.7%) Rai3, Blob : 1.178.000 spettatori (6.1%)

: 1.178.000 spettatori (6.1%) Rai3, Il Provinciale : 941.000 spettatori (4.6%)

: 941.000 spettatori (4.6%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 731.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 570.000 spettatori (3.8%)

: 570.000 spettatori (3.8%) Rai2, 9-1-1 : 583.000 spettatori (3%)

: 583.000 spettatori (3%) Rai2, 9-1-1: Lone Star : 501.000 spettatori (3.2%)

: 501.000 spettatori (3.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 792.000 spettatori (4.2%)

: 792.000 spettatori (4.2%) Nove, Little Big Italy : 355.000 spettatori (3%)

: 355.000 spettatori (3%) Tv8, 4 Ristoranti : 348.000 spettatori (1.9%)

: 348.000 spettatori (1.9%) Rai2, TGSport Sera : 491.000 spettatori (4%)

: 491.000 spettatori (4%) La7, Ignoto X: 273.000 spettatori (1.8%)