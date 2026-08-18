Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 17 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a parte (Canale5) e il match di Coppa Italia Palermo-Lecce (Italia1). Giù dal podio Zona Bianca (Rete4), seguito da Filorosso (Rai3), In viaggio con Barbero (La7), Little Big Italy (Nove), Per sempre Gino (Rai2) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 17 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Filorosso, Zona Bianca e Palermo-Lecce

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Il Giovane Montalbano (replica) : 2.286.000 spettatori (20.60%)

: 2.286.000 spettatori (20.60%) Canale5, Scherzi a Parte (replica) : 1.309.000 spettatori (12.80%)

: 1.309.000 spettatori (12.80%) Italia1, Coppa Italia – Palermo-Lecce: 894.000 spettatori (7.00%)

Fuori dal podio:

Rete4, Zona Bianca : 536.000 spettatori (5.20%)

: 536.000 spettatori (5.20%) Rai3, Filorosso : 427.000 spettatori (4.10%)

: 427.000 spettatori (4.10%) La7, In Viaggio con Barbero (replica) : 452.000 spettatori (3.30%)

: 452.000 spettatori (3.30%) Nove, Little Big Italy : 312.000 spettatori (3.30%)

: 312.000 spettatori (3.30%) Rai2, Per Sempre Gino (replica) : 269.000 spettatori (3.00%)

: 269.000 spettatori (3.00%) Tv8, Dinner Club: 198.000 spettatori (2.10%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.112.000 spettatori (27.60%)

: 4.112.000 spettatori (27.60%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.304.000 spettatori (22.50%)

: 3.304.000 spettatori (22.50%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.448.000 spettatori (16.40%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.053.000 spettatori (7.10%)

: 1.053.000 spettatori (7.10%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 793.000 spettatori (5.40%)

: 793.000 spettatori (5.40%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 600.000 spettatori (4.00%)

: 600.000 spettatori (4.00%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 552.000 spettatori (3.70%)

: 552.000 spettatori (3.70%) Rai2, TG2 Post: 504.000 spettatori (3.30%)

E ancora:

Italia1, Coppa Italia Live : 456.000 spettatori (3.10%)

: 456.000 spettatori (3.10%) Tv8, 4 Ristoranti : 457.000 spettatori (3.10%)

: 457.000 spettatori (3.10%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 437.000 spettatori (3.00%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.940.000 spettatori (24.20%)

: 2.940.000 spettatori (24.20%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.076.000 spettatori (20.60%)

: 2.076.000 spettatori (20.60%) Rai3, news dei TGR: 2.120.000 spettatori (17.10%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.466.000 spettatori (15.50%)

: 1.466.000 spettatori (15.50%) Canale5, The Wall : 1.710.000 spettatori (15.20%)

: 1.710.000 spettatori (15.20%) Rete4, 10 Minuti : 806.000 spettatori (6.90%)

: 806.000 spettatori (6.90%) Rete4, La Promessa : 939.000 spettatori (6.90%)

: 939.000 spettatori (6.90%) Rai3, Blob : 765.000 spettatori (5.60%)

: 765.000 spettatori (5.60%) Rai2, TGSport Sera : 413.000 spettatori (4.50%)

: 413.000 spettatori (4.50%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 511.000 spettatori (3.80%)

E ancora:

Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 330.000 spettatori (3.00%)

: 330.000 spettatori (3.00%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 437.000 spettatori (3.00%)

: 437.000 spettatori (3.00%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 389.000 spettatori (2.90%)

: 389.000 spettatori (2.90%) Italia1, Coppa Italia – Sassuolo-Cesena : 318.000 spettatori (2.80%)

: 318.000 spettatori (2.80%) Nove, Little Big Italy : 221.000 spettatori (2.40%)

: 221.000 spettatori (2.40%) Tv8, 4 Hotel : 214.000 spettatori (1.80%)

: 214.000 spettatori (1.80%) La7, Grantchester (primo episodio) : 111.000 spettatori (1.20%)

: 111.000 spettatori (1.20%) La7, Grantchester (secondo episodio): 105.000 spettatori (0.90%)