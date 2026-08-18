Ascolti tv ieri lunedì 17 agosto chi vince tra Il giovane Montalbano, Filorosso, Zona Bianca e Palermo-Lecce
Ascolti tv lunedì 17 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il giovane Montalbano che sfida Zona Bianca, Filorosso e Palermo-Lecce
La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 17 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove è dominio di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna che hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a parte (Canale5) e il match di Coppa Italia Palermo-Lecce (Italia1). Giù dal podio Zona Bianca (Rete4), seguito da Filorosso (Rai3), In viaggio con Barbero (La7), Little Big Italy (Nove), Per sempre Gino (Rai2) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 17 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Filorosso, Zona Bianca e Palermo-Lecce
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 17 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Filorosso, Zona Bianca e Palermo-Lecce
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Il Giovane Montalbano (replica): 2.286.000 spettatori (20.60%)
- Canale5, Scherzi a Parte (replica): 1.309.000 spettatori (12.80%)
- Italia1, Coppa Italia – Palermo-Lecce: 894.000 spettatori (7.00%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Zona Bianca: 536.000 spettatori (5.20%)
- Rai3, Filorosso: 427.000 spettatori (4.10%)
- La7, In Viaggio con Barbero (replica): 452.000 spettatori (3.30%)
- Nove, Little Big Italy: 312.000 spettatori (3.30%)
- Rai2, Per Sempre Gino (replica): 269.000 spettatori (3.00%)
- Tv8, Dinner Club: 198.000 spettatori (2.10%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.112.000 spettatori (27.60%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.304.000 spettatori (22.50%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.448.000 spettatori (16.40%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.053.000 spettatori (7.10%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 793.000 spettatori (5.40%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 600.000 spettatori (4.00%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 552.000 spettatori (3.70%)
- Rai2, TG2 Post: 504.000 spettatori (3.30%)
E ancora:
- Italia1, Coppa Italia Live: 456.000 spettatori (3.10%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 457.000 spettatori (3.10%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 437.000 spettatori (3.00%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.940.000 spettatori (24.20%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.076.000 spettatori (20.60%)
- Rai3, news dei TGR: 2.120.000 spettatori (17.10%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.466.000 spettatori (15.50%)
- Canale5, The Wall: 1.710.000 spettatori (15.20%)
- Rete4, 10 Minuti: 806.000 spettatori (6.90%)
- Rete4, La Promessa: 939.000 spettatori (6.90%)
- Rai3, Blob: 765.000 spettatori (5.60%)
- Rai2, TGSport Sera: 413.000 spettatori (4.50%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 511.000 spettatori (3.80%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 330.000 spettatori (3.00%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 437.000 spettatori (3.00%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 389.000 spettatori (2.90%)
- Italia1, Coppa Italia – Sassuolo-Cesena: 318.000 spettatori (2.80%)
- Nove, Little Big Italy: 221.000 spettatori (2.40%)
- Tv8, 4 Hotel: 214.000 spettatori (1.80%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 111.000 spettatori (1.20%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 105.000 spettatori (0.90%)