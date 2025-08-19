Ascolti tv ieri lunedì 18 agosto chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi e In Onda
Ascolti tv di lunedì 18 agosto 2025, la sfida Auditel in 1^ serata con La bambina che non voleva cantare che ha sfidato Vasco Rossi e In Onda
La Rai si arrende a Mediaset nella giornata di lunedì 18 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con lo Speciale Tg5 che supera di poco La bambina che non voleva cantare csu Rai1 e Vasco Rossi – I magnifici 7 su Canale5. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche Elsbeth (Rai2), Il gattopardo (Rai3), Guerra o pace (Rete4), Torino – Modena (Italia1), In Onda (La7), GialappaShow (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 agosto chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi e In Onda
- I dati dell'access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 18 agosto chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi e In Onda
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale5, Speciale TG5 – L’Ucraina al Bivio?: 1.789.000 spettatori (12.1%)
- Rai1, La bambina che non voleva cantare: 1.486.000 spettatori (12%)
- Canale5, Vasco Rossi – I Magnifici 7: 840.000 spettatori (9.5%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Elsbeth: 730.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Il gattopardo: 434.000 spettatori (3.9%)
- Rete4, speciale Guerra o Pace: 587.000 spettatori (5.4%)
- Italia1, Coppa Italia – Torino-Modena: 887.000 spettatori (6.6%)
- La7, In Onda Prima Serata: 670.000 spettatori (5.6%)
- Tv8, GialappaShow – Best Of: 332.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 494.000 spettatori (3.7%)
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna
I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.297.000 spettatori (26.9%)
- Rai1, Techetechetè: 2.510.000 spettatori (15.8%)
- La7, In Onda: 1.070.000 spettatori (6.7%)
Ai piedi del podio:
- Rai2, TG2 Post: 642.000 spettatori (4%)
- Italia1, Coppa Italia Live: 424.000 spettatori (2.7%)
- Rai3, Viaggio in Italia: 554.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 407.000 spettatori (2.5%)
- Rete4, 4 di Sera News: 690.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte
- Tv8, 4 Ristoranti: 503.000 spettatori (3.2%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 524.000 spettatori (3.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.862.000 spettatori (23.1%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.078.000 spettatori (20.3%)
- Canale5, Sarabanda : 2.133.000 spettatori (18.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.754.000 spettatori (18.6%)
- Rai2, TGSport Sera: 358.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, The Rookie: 435.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 600.000 spettatori (4.4%)
- Italia1, Coppa Italia – Spezia-Sampdoria: 484.000 spettatori (4.1%)
- Rai3, TGR: 1.820.000 spettatori (14.6%)
- Rai3, Blob: 562.000 spettatori (4%)
- Rete4, La Promessa: 803.000 spettatori (5.8%)
- La7, Famiglie d’Italia: 106.000 spettatori (1%)
- Tv8, 4 Hotel: 274.000 spettatori (2.2%)
- Nove, Little Big Italy: 239.000 spettatori (2.6%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 387.000 spettatori (2.9%)