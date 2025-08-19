Ascolti tv ieri lunedì 18 agosto chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi e In Onda

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai si arrende a Mediaset nella giornata di lunedì 18 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 in prima serata con lo Speciale Tg5 che supera di poco La bambina che non voleva cantare csu Rai1 e Vasco Rossi – I magnifici 7 su Canale5. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche Elsbeth (Rai2), Il gattopardo (Rai3), Guerra o pace (Rete4), Torino – Modena (Italia1), In Onda (La7), GialappaShow (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 agosto chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare, Vasco Rossi e In Onda

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Speciale TG5 – L’Ucraina al Bivio? : 1.789.000 spettatori (12.1%)

: 1.789.000 spettatori (12.1%) Rai1, La bambina che non voleva cantare : 1.486.000 spettatori (12%)

: 1.486.000 spettatori (12%) Canale5, Vasco Rossi – I Magnifici 7: 840.000 spettatori (9.5%)

Fuori dal podio:

Rai2, Elsbeth : 730.000 spettatori (6.2%)

: 730.000 spettatori (6.2%) Rai3, Il gattopardo : 434.000 spettatori (3.9%)

: 434.000 spettatori (3.9%) Rete4, speciale Guerra o Pace : 587.000 spettatori (5.4%)

: 587.000 spettatori (5.4%) Italia1, Coppa Italia – Torino-Modena : 887.000 spettatori (6.6%)

: 887.000 spettatori (6.6%) La7, In Onda Prima Serata : 670.000 spettatori (5.6%)

: 670.000 spettatori (5.6%) Tv8, GialappaShow – Best Of : 332.000 spettatori (2.8%)

: 332.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy: 494.000 spettatori (3.7%)

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.297.000 spettatori (26.9%)

: 4.297.000 spettatori (26.9%) Rai1, Techetechetè : 2.510.000 spettatori (15.8%)

: 2.510.000 spettatori (15.8%) La7, In Onda: 1.070.000 spettatori (6.7%)

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 642.000 spettatori (4%)

: 642.000 spettatori (4%) Italia1, Coppa Italia Live : 424.000 spettatori (2.7%)

: 424.000 spettatori (2.7%) Rai3, Viaggio in Italia: 554.000 spettatori (3.7%)

Rai3, Fin Che la Barca Va : 407.000 spettatori (2.5%)

: 407.000 spettatori (2.5%) Rete4, 4 di Sera News : 690.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte

: 690.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte Tv8, 4 Ristoranti : 503.000 spettatori (3.2%)

: 503.000 spettatori (3.2%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 524.000 spettatori (3.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.862.000 spettatori (23.1%)

: 2.862.000 spettatori (23.1%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.078.000 spettatori (20.3%)

: 2.078.000 spettatori (20.3%) Canale5, Sarabanda : 2.133.000 spettatori (18.5%)

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.754.000 spettatori (18.6%)

: 1.754.000 spettatori (18.6%) Rai2, TGSport Sera : 358.000 spettatori (3.9%)

: 358.000 spettatori (3.9%) Rai2, The Rookie : 435.000 spettatori (3.9%)

: 435.000 spettatori (3.9%) Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 600.000 spettatori (4.4%)

600.000 spettatori (4.4%) Italia1, Coppa Italia – Spezia-Sampdoria : 484.000 spettatori (4.1%)

: 484.000 spettatori (4.1%) Rai3, TGR : 1.820.000 spettatori (14.6%)

: 1.820.000 spettatori (14.6%) Rai3, Blob : 562.000 spettatori (4%)

: 562.000 spettatori (4%) Rete4, La Promessa : 803.000 spettatori (5.8%)

: 803.000 spettatori (5.8%) La7, Famiglie d’Italia : 106.000 spettatori (1%)

: 106.000 spettatori (1%) Tv8, 4 Hotel : 274.000 spettatori (2.2%)

: 274.000 spettatori (2.2%) Nove, Little Big Italy : 239.000 spettatori (2.6%)

: 239.000 spettatori (2.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 387.000 spettatori (2.9%)