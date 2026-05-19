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Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica

Ascolti tv lunedì 18 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Ulisse che affronta I Cesaroni, The Unknown, GialappaShow, Augias e Porro

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 18 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Attacco al potere 3 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai 1, Ulisse: 2.675.000 spettatori (17,6%);
  • Canale 5, I Cesaroni: 2.164.000 spettatori (13%);
  • Italia 1, Attacco al potere 3: 1.383.000 spettatori (8,6%).

Fuori dal podio:

  • Rete 4, Quarta Repubblica: 948.000 spettatori (8%);
  • La7, La Torre di Babele: 940.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 2, The Unknown: 713.000 spettatori (4,7%);
  • Tv8, GialappaShow: 662.000 spettatori (4,9%);
  • Nove, Little Big Italy: 657.000 spettatori (4%);
  • Rai 3, Newsroom: 380.000 spettatori (2,7%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.948.000 spettatori (24,4%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.846.000 spettatori (23,8%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.045.000 spettatori (21%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.806.000 spettatori (19,4%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.909.000 spettatori (9,4%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.317.000 spettatori (6,5%);
  • Italia 1, NCIS: 1.091.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.055.000 spettatori (5,4%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 974.000 spettatori (5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 813.000 spettatori (4%);
  • Nove, The Cage: 531.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 514.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Celebrity Chef: 456.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.257.000 spettatori (27,5%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.850.000 spettatori (23,8%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.452.000 spettatori (17,6%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.139.000 spettatori (13,4%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.752.000 spettatori (16,5%);
  • Rete 4, La promessa: 1.004.000 spettatori (5,6%);
  • Rai 3, Blob: 899.000 spettatori (5,1%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 824.000 spettatori (5,5%);
  • Rai 3, Kong: 741.000 spettatori (3,9%);
  • Nove, Cash or Trash: 682.000 spettatori (3,8%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 625.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

  • Rai 2, FBI2° episodio: 552.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 429.000 spettatori (4,1%);
  • Rai 2, FBI – 1° episodio: 417.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 367.000 spettatori (3,3%).
  • Italia 1, Gf Vip: 365.000 spettatori (3,2%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 360.000 spettatori (2,2%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 269.000 spettatori (2%);
  • La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (1,9%).

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