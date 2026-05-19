Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 18 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Ulisse che affronta I Cesaroni, The Unknown, GialappaShow, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 18 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Attacco al potere 3 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 18 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Ulisse: 2.675.000 spettatori (17,6%);
- Canale 5, I Cesaroni: 2.164.000 spettatori (13%);
- Italia 1, Attacco al potere 3: 1.383.000 spettatori (8,6%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Quarta Repubblica: 948.000 spettatori (8%);
- La7, La Torre di Babele: 940.000 spettatori (5,2%);
- Rai 2, The Unknown: 713.000 spettatori (4,7%);
- Tv8, GialappaShow: 662.000 spettatori (4,9%);
- Nove, Little Big Italy: 657.000 spettatori (4%);
- Rai 3, Newsroom: 380.000 spettatori (2,7%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.948.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.846.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.045.000 spettatori (21%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.806.000 spettatori (19,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.909.000 spettatori (9,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.317.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.091.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.055.000 spettatori (5,4%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 974.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 813.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 531.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 514.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Celebrity Chef: 456.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.257.000 spettatori (27,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.850.000 spettatori (23,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.452.000 spettatori (17,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.139.000 spettatori (13,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.752.000 spettatori (16,5%);
- Rete 4, La promessa: 1.004.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 899.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 824.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Kong: 741.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 682.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 625.000 spettatori (3,6%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 552.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 429.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 417.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 367.000 spettatori (3,3%).
- Italia 1, Gf Vip: 365.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 360.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 269.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (1,9%).