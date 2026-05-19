Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 18 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Attacco al potere 3 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Ulisse : 2.675.000 spettatori (17,6%);

: 2.675.000 spettatori (17,6%); Canale 5, I Cesaroni : 2.164.000 spettatori (13%);

: 2.164.000 spettatori (13%); Italia 1, Attacco al potere 3: 1.383.000 spettatori (8,6%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Quarta Repubblica : 948.000 spettatori (8%);

: 948.000 spettatori (8%); La7, La Torre di Babele : 940.000 spettatori (5,2%);

: 940.000 spettatori (5,2%); Rai 2, The Unknown : 713.000 spettatori (4,7%);

: 713.000 spettatori (4,7%); Tv8, GialappaShow : 662.000 spettatori (4,9%);

: 662.000 spettatori (4,9%); Nove, Little Big Italy : 657.000 spettatori (4%);

: 657.000 spettatori (4%); Rai 3, Newsroom: 380.000 spettatori (2,7%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.948.000 spettatori (24,4%);

: 4.948.000 spettatori (24,4%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.846.000 spettatori (23,8%);

: 4.846.000 spettatori (23,8%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.045.000 spettatori (21%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.806.000 spettatori (19,4%);

: 3.806.000 spettatori (19,4%); La7, Otto e Mezzo : 1.909.000 spettatori (9,4%);

: 1.909.000 spettatori (9,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.317.000 spettatori (6,5%);

: 1.317.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS : 1.091.000 spettatori (5,4%);

: 1.091.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.055.000 spettatori (5,4%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 974.000 spettatori (5%);

: 974.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 813.000 spettatori (4%);

: 813.000 spettatori (4%); Nove, The Cage : 531.000 spettatori (2,6%);

: 531.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Tg2 Post : 514.000 spettatori (2,5%);

: 514.000 spettatori (2,5%); Tv8, Celebrity Chef: 456.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.257.000 spettatori (27,5%);

: 4.257.000 spettatori (27,5%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.850.000 spettatori (23,8%);

: 2.850.000 spettatori (23,8%); Canale 5, Avanti un altro: 2.452.000 spettatori (17,6%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.139.000 spettatori (13,4%);

: 2.139.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Avanti il primo : 1.752.000 spettatori (16,5%);

: 1.752.000 spettatori (16,5%); Rete 4, La promessa : 1.004.000 spettatori (5,6%);

: 1.004.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Blob : 899.000 spettatori (5,1%);

: 899.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 10 Minuti : 824.000 spettatori (5,5%);

: 824.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Kong : 741.000 spettatori (3,9%);

: 741.000 spettatori (3,9%); Nove, Cash or Trash : 682.000 spettatori (3,8%);

: 682.000 spettatori (3,8%); Italia 1, Hawaii Five-0: 625.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

Rai 2, FBI – 2° episodio : 552.000 spettatori (3,2%);

– : 552.000 spettatori (3,2%); Rai 2, TgSport Sera : 429.000 spettatori (4,1%);

: 429.000 spettatori (4,1%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 417.000 spettatori (3,1%);

– : 417.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy : 367.000 spettatori (3,3%).

: 367.000 spettatori (3,3%). Italia 1, Gf Vip: 365.000 spettatori (3,2%);

365.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Ristoranti : 360.000 spettatori (2,2%);

: 360.000 spettatori (2,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 269.000 spettatori (2%);

269.000 spettatori (2%); La7, Ignoto X: 242.000 spettatori (1,9%).