Ascolti tv ieri lunedì 19 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 19 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è La Preside (Rai 1) a finire davanti a Zelig 30 (Canale 5) e La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias. Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, John Wick 2 (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Pelham 123 (Rai 2), 4 Hotel (Tv8) e Spy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Preside: 4.602.000 spettatori (27,5%);
- Canale 5, Zelig 30: 2.873.000 spettatori (21,8%);
- La7, La Torre di Babele: 922.000 spettatori (4,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Lo stato delle cose: 919.000 spettatori (6%);
- Italia 1, John Wick 2: 915.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 649.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Pelham 123: 576.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Hotel – 1° episodio: 404.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, 4 Hotel – 2° episodio: 305.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Spy: 207.000 spettatori (1,3%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.641.000 spettatori (26,6%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.412.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.648.000 spettatori (22,1%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.218.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.832.000 spettatori (8,5%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.492.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 1.195.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.151.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.012.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 892.000 spettatori (4,2%);
- Nove, The Cage: 513.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 484.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Celebrity Chef: 476.000 spettatori (2,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.938.000 spettatori (27,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.664.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.883.000 spettatori (17,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.497.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.958.000 spettatori (14,5%);
- Rai 3, Blob: 1.130.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.110.000 spettatori (6,3%);
- Rete 4, La promessa: 1.095.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 870.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 805.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 683.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 447.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TgSport Sera: 444.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, 9-1-1: 443.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 372.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 350.000 spettatori (2,7%);
- La7, Ignoto X: 314.000 spettatori (2%);
- Rai 2, Il viaggio della torcia: 246.000 spettatori (1,7%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 172.000 spettatori (1%).