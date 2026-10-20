Ascolti TV ieri lunedì 19 ottobre, Teresa Battaglia ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con quasi 3,5 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 19 ottobre 2026, premia Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci su Rai 1, che conquista 3,355 milioni di spettatori e il 21% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.870.000 spettatori e il 17,3%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 19 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 19 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 19 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, I casi di Teresa Battaglia: 3.355.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.870.000 spettatori (17,3%);
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.075.000 spettatori (7,6%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, G20: 1.034.000 spettatori (6,1%);
- La7, M – Il figlio del secolo: 790.000 spettatori (4,8%);
- Tv8, GialappaShow: 755.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 737.000 spettatori (6,1%);
- Nove, Little Big Italy: 494.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Formidabile!: 294.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 19 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.661.000 spettatori e 22,6% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.392.000 spettatori e il 21,4%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.661.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.392.000 spettatori (21,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.294.000 spettatori (21,6%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 2.057.000 spettatori (9,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.452.000 spettatori (7%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 1.253.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.145.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.109.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.153.000 spettatori (5,6%);
- Nove, Cash or Trash: 534.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 442.000 spettatori (2,3%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 19 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.177.000 spettatori (25%);
- Rai 3, TGR: 2.772.000 spettatori (16,4%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.387.000 spettatori (16%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.067.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La Promessa: 1.065.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 927.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 780.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 641.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, CSI: 492.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 465.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 452.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 327.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 298.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 285.000 spettatori (3%).