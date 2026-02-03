Ascolti tv ieri lunedì 2 febbraio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 2 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La Preside che sfida Zelig 30, Giletti, Porro e Augias
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 2 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è La Preside (Rai 1) a finire davanti a Zelig 30 (Canale 5) e Taken (Italia 1). Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7)di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8), John Wick 3 (Rai 2) e Alive (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Preside – 1° episodio: 4.877.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, La Preside – 2° episodio: 4.517.000 spettatori (29,8%);
- Canale 5, Zelig 30: 2.637.000 spettatori (20,5%);
- Italia 1, Taken: 1.020.000 spettatori (5,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.024.000 spettatori (6,6%);
- La7, La Torre di Babele: 830.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 706.000 spettatori (5,3%);
- Tv8, 4 Hotel – 1° episodio: 471.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, John Wick 3: 445.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Hotel – 2° episodio: 290.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Alive: 221.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.367.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.261.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.299.000 spettatori (21,1%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.157.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.773.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.424.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.197.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.190.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.145.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.000.000 spettatori (4,7%);
- Nove, The Cage: 526.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 418.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Celebrity Chef: 409.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.971.000 spettatori (28,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.646.000 spettatori (25,2%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.789.000 spettatori (17,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.440.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.942.000 spettatori (14,9%);
- Rai 3, Blob: 1.081.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.001.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La promessa: 987.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 833.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 713.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 672.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 497.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 480.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 420.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Il viaggio della torcia: 328.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 304.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 266.000 spettatori (1,7%);
- La7, Ignoto X: 231.000 spettatori (1,5%).