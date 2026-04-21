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Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola Porro

Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La buona stella che affronta I Cesaroni, GialappaShow, Papa Francesco e Porro

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 20 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) Blacklight (Italia 1). Ai piedi del podio Francesco – Cronache di un Papato (La7), The Floor (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Papa Francesco

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, La buona stella: 2.751.000 spettatori (16,9%);
  • Canale 5, I Cesaroni: 2.347.000 spettatori (17,1%);
  • Italia 1, Blacklight: 1.208.000 spettatori (7%).

Fuori dal podio:

  • La7, Francesco – Cronache di un Papato: 852.000 spettatori (5%);
  • Rai 2, The Floor: 829.000 spettatori (5,5%);
  • Tv8, GialappaShow: 787.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 751.000 spettatori (6,1%);
  • Rai 3, Newsroom: 608.000 spettatori (4,3%);
  • Nove, Little Big Italy: 570.000 spettatori (3,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.115.000 spettatori (24,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.990.000 spettatori (24%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.170.000 spettatori (21,3%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.906.000 spettatori (19,8%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.951.000 spettatori (9,4%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.499.000 spettatori (7,2%);
  • Italia 1, NCIS: 1.169.000 spettatori (5,7%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.150.000 spettatori (5,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.037.000 spettatori (5,2%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 845.000 spettatori (4%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 516.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, The Cage: 501.000 spettatori (2,4%);
  • Tv8, Foodish: 431.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.426.000 spettatori (28,4%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.812.000 spettatori (23,9%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.575.000 spettatori (18,6%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.323.000 spettatori (14,4%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.787.000 spettatori (17,1%);
  • Rai 3, Blob: 1.087.000 spettatori (5,9%);
  • Rete 4, La promessa: 963.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Kong: 865.000 spettatori (4,5%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 780.000 spettatori (5,2%);
  • Nove, Cash or Trash: 727.000 spettatori (4%);
  • Rai 2, FBI2° episodio: 605.000 spettatori (3,4%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 557.000 spettatori (3,2%).

E ancora:

  • Rai 2, FBI – 1° episodio: 408.000 spettatori (3%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 383.000 spettatori (3,7%);
  • Italia 1, Gf Vip: 363.000 spettatori (3,3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 319.000 spettatori (1,9%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 301.000 spettatori (2,3%);
  • Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (2,5%);
  • La7, Ignoto X: 241.000 spettatori (1,9%).

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