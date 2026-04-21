Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola Porro
Ascolti tv lunedì 20 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La buona stella che affronta I Cesaroni, GialappaShow, Papa Francesco e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 20 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Blacklight (Italia 1). Ai piedi del podio Francesco – Cronache di un Papato (La7), The Floor (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 20 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Papa Francesco
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 20 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Papa Francesco
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La buona stella: 2.751.000 spettatori (16,9%);
- Canale 5, I Cesaroni: 2.347.000 spettatori (17,1%);
- Italia 1, Blacklight: 1.208.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- La7, Francesco – Cronache di un Papato: 852.000 spettatori (5%);
- Rai 2, The Floor: 829.000 spettatori (5,5%);
- Tv8, GialappaShow: 787.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 751.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Newsroom: 608.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Little Big Italy: 570.000 spettatori (3,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.115.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.990.000 spettatori (24%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.170.000 spettatori (21,3%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.906.000 spettatori (19,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.951.000 spettatori (9,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.499.000 spettatori (7,2%);
- Italia 1, NCIS: 1.169.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.150.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.037.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 845.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 516.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 501.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Foodish: 431.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.426.000 spettatori (28,4%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.812.000 spettatori (23,9%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.575.000 spettatori (18,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.323.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.787.000 spettatori (17,1%);
- Rai 3, Blob: 1.087.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 963.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Kong: 865.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 780.000 spettatori (5,2%);
- Nove, Cash or Trash: 727.000 spettatori (4%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 605.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 557.000 spettatori (3,2%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 408.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 383.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 363.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 319.000 spettatori (1,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 301.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 269.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 241.000 spettatori (1,9%).