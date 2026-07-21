Ascolti tv ieri lunedì 20 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Filorosso
Ascolti tv lunedì 20 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Temptation Island che affronta Il giovane Montalbano Filorosso e Zona Bianca
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 20 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Cash Out 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Zona Bianca (Rete 4), Ritorno in paradiso (Rai 2), La Caduta (La7), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Men in Black 3 (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 20 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Ascolti tv 20 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Temptation Island: 4.124.000 spettatori (32,4%);
- Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.071.000 spettatori (14,8%);
- Italia 1, Cash Out 2: 898.000 spettatori (5,8%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Zona Bianca: 627.000 spettatori (5,4%);
- Rai 2, Ritorno in paradiso – 1° episodio: 578.000 spettatori (3,5%);
- La7, La Caduta: 557.000 spettatori (3,6%);
- Rai 3, Filorosso: 505.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Ritorno in paradiso – 2° episodio: 433.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 319.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Men in Black 3: 269.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.466.000 spettatori (27,3%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.537.000 spettatori (22,8%);
- Rai 1, L’Eredità Summer: 2.946.000 spettatori (18,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.196.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.139.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, NCIS: 927.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 846.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 760.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 575.000 spettatori (3,5%).
E ancora:
- Tv8, Foodish: 400.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Cash or Trash: 399.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.101.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.288.000 spettatori (24%);
- Canale 5, The Wall: 1.786.000 spettatori (16,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.903.000 spettatori (15,5%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.274.000 spettatori (14,8%);
- Rai 3, Blob: 752.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La promessa: 812.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 573.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 487.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, CSI: 420.000 spettatori (3,1%).
- Nove, Cash or Trash: 370.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 297.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 288.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 279.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 264.000 spettatori (3%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 107.000 spettatori (1%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 81.000 spettatori (1%).