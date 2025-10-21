NOTIZIE
Ascolti tv ieri lunedì 20 ottobre chi ha vinto tra Grande Fratello, Blanca 3, Giletti, Augias e Porro

vitaloni

Marco Vitaloni

Marco Vitaloni

La Rai vince la battaglia degli ascolti tv nella prima serata di lunedì 20 ottobre 2025. Blanca 3 su Rai 1 è il programma più visto di ieri sera, davanti al Grande Fratello (Canale 5) e Jack Reacher (Italia 1)Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti,  La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, Lo Spaesato (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Little Big Italy (Nove) e GialappaShow (Tv8). La tv pubblica primeggia anche nel preserale con L’Eredità che batte Avanti un Altro, mentre nell’access prime time vince ancora Mediaset con La Ruota della Fortuna davanti ad Affari Tuoi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Blanca 3: 3.915.000 spettatori (23,9%);
  • Canale 5, Grande Fratello: 1.873.000 spettatori (14,2%);
  • Italia 1,  Jack Reacher – La prova decisiva: 1.182.000 spettatori (6,9%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, Lo stato delle cose: 993.000 spettatori (6,6%);
  • La7, La Torre di Babele: 769.000 spettatori (4,1%);
  • Tv8, GialappaShow: 700.000 spettatori (4,1%).
  • Rai 2, Lo Spaesato: 674.000 spettatori (3,8%);
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 674.000 spettatori (5,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 450.000 spettatori (2,5%);

Gerry ScottiIPA
 Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.420.000 spettatori (25%);
  • Rai 1, Affari Tuoi:  5.036.000 spettatori (23,2%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.323.000 spettatori (20,6%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 1, Cinque minuti:  4.234.000 spettatori (20,3%);
  • La7, Otto e Mezzo:  1.939.000 spettatori (8,9%);
  • Rai 3, Un posto al sole:  1.373.000 spettatori (6,3%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.177.000 spettatori (5,6%);
  • Italia 1, NCIS: 1.148.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 999.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 888.000 spettatori (4,1%);
  • Tv8, Foodish:  636.000 spettatori (3%);
  • Nove, The Cage: 559.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 497.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.604.000 spettatori (26,5%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 3.185.000 spettatori (20%);
  • Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.428.000 spettatori (25,2%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.427.000 spettatori (13,7%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.973.000 spettatori (16,2%);
  • Rete 4, La promessa: 1.000.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 3, Blob: 940.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 909.000 spettatori (4,5%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 820.000 spettatori (4,9%);
  • Nove, Cash or Trash: 701.000 spettatori (3,7%);
  • Rai 2, NCIS Hawaii: 616.000 spettatori (3,2%);
  • Italia 1, CSI Miami: 504.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 447.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 418.000 spettatori (3,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 321.000 spettatori (2,8%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 280.000 spettatori (1,9%);
  • La7, Ignoto X: 297.000 spettatori (2%).

ascolti-tv-lunedi-20-ottobre-dati-auditel IPA

