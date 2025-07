Ascolti tv ieri lunedì 21 luglio chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela, Battiti Live e Chicago PD

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 21 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1 davanti a Sarabanda (Canale 5), nell’access prime time Techetechetè invece finisce dietro a La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata è Noos – L’avventura della conoscenza (Rai 1) a chiudere dietro a Battiti Live (Canale 5) ma davanti a Chicago PD (Italia 1). Ai piedi del podio Filorosso (Rai 3), Elsbeth (Rai 2), Doppio Inganno (Rete 4), Little Big Italy (Nove), Diaz – Non pulire questo sangue (La7), In&Out (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 luglio: chi ha vinto tra Noos, Battiti Live, Filorosso e Chicago PD

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, escluso il total audience:

Canale 5, Battiti Live : 2.125.000 spettatori (19,5%);

: 2.125.000 spettatori (19,5%); Rai 1, Noos – L’avventura della conoscenza : 1.787.000 spettatori (13,8%);

: 1.787.000 spettatori (13,8%); Italia 1, Chicago PD: 1.174.000 spettatori (8,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Filorosso : 696.000 spettatori (5,3%);

: 696.000 spettatori (5,3%); Rai 2, Elsbeth : 598.000 spettatori (4%);

: 598.000 spettatori (4%); Rete 4, Doppio Inganno : 552.000 spettatori (4%);

: 552.000 spettatori (4%); Nove, Little Big Italy : 458.000 spettatori (3%);

: 458.000 spettatori (3%); La7, Diaz – Non pulire questo sangue : 347.000 spettatori (2,4%);

: 347.000 spettatori (2,4%); Tv8, In&Out: 240.000 spettatori (1,7%).

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.975.000 spettatori (24,1%);

: 2.975.000 spettatori (24,1%); Canale 5, Sarabanda : 2.211.000 spettatori (19,3%);

: 2.211.000 spettatori (19,3%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.938.000 spettatori (19,4%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Sarabanda – Prima sfida : 1.849.000 spettatori (20,7%);

: 1.849.000 spettatori (20,7%); Rai 3, TGR : 1.835.000 spettatori (14,6%);

: 1.835.000 spettatori (14,6%); Rete 4, La promessa : 816.000 spettatori (5,9%);

: 816.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 692.000 spettatori (4,8%);

: 692.000 spettatori (4,8%); Rai 2, Blue Bloods: 642.000 spettatori (4,7%);

642.000 spettatori (4,7%); Nove, Cash or Trash? : 444.000 spettatori (3,2%);

: 444.000 spettatori (3,2%); Italia 1, CSI: 422.000 spettatori (3,2%);

422.000 spettatori (3,2%); Rai 2, The Rookie: 391.000 spettatori (3,5%);

391.000 spettatori (3,5%); Rai 2, TgSport Sera: 351.000 spettatori (4%);

351.000 spettatori (4%); Tv8, 4 Ristoranti : 280.000 spettatori (2,2%);

: 280.000 spettatori (2,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 257.000 spettatori (2,5%);

257.000 spettatori (2,5%); La7, Famiglie d’Italia: 155.000 spettatori (1,5%).

I dati dell’access prime time: gli ascolti di Techetechetè e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.704.000 spettatori (22,8%);

: 3.704.000 spettatori (22,8%); Rai 1, Techetechetè : 2.620.000 spettatori (16,1%);

: 2.620.000 spettatori (16,1%); Rai 3, Un posto al sole: 1.357.000 spettatori (8,2%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.118.000 spettatori (6,9%);

: 1.118.000 spettatori (6,9%); Italia 1, NCIS : 1.104.000 spettatori (6,9%);

: 1.104.000 spettatori (6,9%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 858.000 spettatori (5,2%);

: 858.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Generazione Bellezza : 837.000 spettatori (5,4%);

: 837.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 790.000 spettatori (5,1%);

: 790.000 spettatori (5,1%); Nove, The Cage : 530.000 spettatori (3,3%);

: 530.000 spettatori (3,3%); Tv8, Foodish: 474.000 spettatori (3%).