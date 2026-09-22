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Ascolti tv ieri lunedì 21 settembre chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Montalbano, Giletti e Porro

Ascolti tv lunedì 21 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con GF Vip contro Il giovane Montalbano, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Aggiornato: 4 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai sfiora il tris nella giornata di lunedì 21 settembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove vince ancora La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti contro Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata Il giovane Montalbano (Rai 1) chiude davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 21 settembre: chi ha vinto tra GF Vip e Il giovane Montalbano

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

  • Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.928.000 spettatori (19.8%)
  • Canale 5, Grande Fratello Vip: 1.906.000 spettatori (18.3%)
  • Italia 1, Peppermint: 1.010.000 spettatori (6.3%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, Lo stato delle cose: 978.000 spettatori (7.4%)
  • La7, La Torre di Babele: 806.000 spettatori (4.7%)
  • Rai 2, L’uomo dei ghiacci: 649.000 spettatori (4%)
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 561.000 spettatori (4.9%)
  • Nove, Little Big Italy: 414.000 spettatori (3.4%)
  • Tv8, Mia moglie per finta: 350.000 spettatori (2.4%).
Ascolti tv ieri lunedì 21 settembre AuditelANSA
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna.

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.664.000 spettatori (23.5%)
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.342.000 spettatori (21.8%)
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.620.000 spettatori (19.4%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.415.000 spettatori (18%)
  • La7, Otto e Mezzo: 1.787.000 spettatori (8.9%)
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.433.000 spettatori (7.2%)
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.159.000 spettatori (6.2%)
  • Italia 1, NCIS: 1.104.000 spettatori (5.6%)
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.031.000 spettatori (5.4%)
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 806.000 spettatori (4%)

E ancora:

  • Tv8, Foodish: 586.000 spettatori (3%)
  • Nove, Cash or Trash: 538.000 spettatori (2.7%)
  • Rai2, Tg2 Post: 447.000 spettatori (2.2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.665.000 spettatori (23.9%)
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.740.000 spettatori (21.8%)
  • Rai 3, TGR: 2.412.000 spettatori (15.3%)

Fuori dal podio:

  • Canale 5, Caduta libera: 2.213.000 spettatori (16.9%)
  • Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.473.000 spettatori (15.5%)
  • Rai 3, Blob: 1.076.000 spettatori (6.1%)
  • Rete 4, La promessa: 1.020.000 spettatori (5.8%)
  • Rai 3, Il provinciale: 813.000 spettatori (4.5%)
  • Rete 4, 10 Minuti: 811.000 spettatori (5.6%)
  • Rai 2,  Blue Bloods – 2° episodio: 763.000 spettatori (4.5%)

E ancora:

  • Rai 2, TgSport Sera: 543.000 spettatori (5.7%)
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 532.000 spettatori (4.2%)
  • Rete 4, Cash or Trash: 507.000 spettatori (3.1%)
  • Italia 1, CSI: 483.000 spettatori (2.9%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 326.000 spettatori (2.1%)
  • Nove, Little Big Italy: 265.000 spettatori (3%)
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 221.000 spettatori (1.8%)
  • La7, Ignoto X: 201.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv ieri lunedì 21 settembre Auditel ANSA

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