Ascolti tv ieri lunedì 21 settembre chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Montalbano, Giletti e Porro
Ascolti tv lunedì 21 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con GF Vip contro Il giovane Montalbano, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
La Rai sfiora il tris nella giornata di lunedì 21 settembre per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove vince ancora La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti contro Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata Il giovane Montalbano (Rai 1) chiude davanti al Grande Fratello Vip (Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 21 settembre: chi ha vinto tra GF Vip e Il giovane Montalbano
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta libera
Ascolti tv 21 settembre: chi ha vinto tra GF Vip e Il giovane Montalbano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.928.000 spettatori (19.8%)
- Canale 5, Grande Fratello Vip: 1.906.000 spettatori (18.3%)
- Italia 1, Peppermint: 1.010.000 spettatori (6.3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Lo stato delle cose: 978.000 spettatori (7.4%)
- La7, La Torre di Babele: 806.000 spettatori (4.7%)
- Rai 2, L’uomo dei ghiacci: 649.000 spettatori (4%)
- Rete 4, Quarta Repubblica: 561.000 spettatori (4.9%)
- Nove, Little Big Italy: 414.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, Mia moglie per finta: 350.000 spettatori (2.4%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.664.000 spettatori (23.5%)
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.342.000 spettatori (21.8%)
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.620.000 spettatori (19.4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.415.000 spettatori (18%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.787.000 spettatori (8.9%)
- Rai 3, Un posto al sole: 1.433.000 spettatori (7.2%)
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.159.000 spettatori (6.2%)
- Italia 1, NCIS: 1.104.000 spettatori (5.6%)
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.031.000 spettatori (5.4%)
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 806.000 spettatori (4%)
E ancora:
- Tv8, Foodish: 586.000 spettatori (3%)
- Nove, Cash or Trash: 538.000 spettatori (2.7%)
- Rai2, Tg2 Post: 447.000 spettatori (2.2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.665.000 spettatori (23.9%)
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.740.000 spettatori (21.8%)
- Rai 3, TGR: 2.412.000 spettatori (15.3%)
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.213.000 spettatori (16.9%)
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.473.000 spettatori (15.5%)
- Rai 3, Blob: 1.076.000 spettatori (6.1%)
- Rete 4, La promessa: 1.020.000 spettatori (5.8%)
- Rai 3, Il provinciale: 813.000 spettatori (4.5%)
- Rete 4, 10 Minuti: 811.000 spettatori (5.6%)
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 763.000 spettatori (4.5%)
E ancora:
- Rai 2, TgSport Sera: 543.000 spettatori (5.7%)
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 532.000 spettatori (4.2%)
- Rete 4, Cash or Trash: 507.000 spettatori (3.1%)
- Italia 1, CSI: 483.000 spettatori (2.9%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 326.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 265.000 spettatori (3%)
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 221.000 spettatori (1.8%)
- La7, Ignoto X: 201.000 spettatori (1.7%).