Ascolti tv ieri lunedì 22 dicembre chi ha vinto tra Love Again, Io sono Farah, Supercoppa, Porro e Augias

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 22 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Love Again (Rai 1) a finire davanti al Io sono Farah (Canale 5) e Supercoppa italiana Napoli-Bologna (Italia 1). Ai piedi del podio Tutti insieme appassionatamente (Rai 3), Formidabile Discoring (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, GialappaShow (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 dicembre: chi ha vinto tra Love Again, Io sono Farah, Supercoppa Italiana, Augias e Porro

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Love Again : 2.218.000 spettatori (13,4%);

: 2.218.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Io sono Farah : 2.135.000 spettatori (12,8%);

: 2.135.000 spettatori (12,8%); Italia 1, Supercoppa italiana Napoli-Bologna: 1.631.000 spettatori (9,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Tutti insieme appassionatamente : 911.000 spettatori (8%);

: 911.000 spettatori (8%); Rai 2, Formidabile Discoring : 854.000 spettatori (5,8%);

: 854.000 spettatori (5,8%); Rete 4, Quarta Repubblica : 834.000 spettatori (6,7%);

: 834.000 spettatori (6,7%); La7, La Torre di Babele : 634.000 spettatori (3,4%);

: 634.000 spettatori (3,4%); Tv8, GialappaShow : 456.000 spettatori (2,9%);

: 456.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy: 384.000 spettatori (2,2%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.882.000 spettatori (23,3%);

: 4.882.000 spettatori (23,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.358.000 spettatori (20,7%);

: 4.358.000 spettatori (20,7%); Italia 1, Napoli-Bologna: 4.042.000 spettatori (19,7%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.278.000 spettatori (6%);

: 1.278.000 spettatori (6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.267.000 spettatori (6%);

: 1.267.000 spettatori (6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 829.000 spettatori (4%);

: 829.000 spettatori (4%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 741.000 spettatori (3,6%);

: 741.000 spettatori (3,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 600.000 spettatori (2,8%);

: 600.000 spettatori (2,8%); Nove, The Cage : 446.000 spettatori (2,1%);

: 446.000 spettatori (2,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 395.000 spettatori (1,8%);

: 395.000 spettatori (1,8%); Rai 2, FBI International: 373.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.341.000 spettatori (26,3%);

: 4.341.000 spettatori (26,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.295.000 spettatori (23,6%);

: 3.295.000 spettatori (23,6%); Canale 5, Caduta libera: 2.706.000 spettatori (17,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.274.000 spettatori (13,5%);

: 2.274.000 spettatori (13,5%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.982.000 spettatori (15,5%);

: 1.982.000 spettatori (15,5%); Rete 4, 10 Minuti : 1.101.000 spettatori (6,7%);

: 1.101.000 spettatori (6,7%); Rai 3, Blob : 1.015.000 spettatori (5,4%);

: 1.015.000 spettatori (5,4%); Rete 4, La promessa : 957.000 spettatori (4,9%);

: 957.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Via dei Matti N° 0 : 765.000 spettatori (3,8%);

: 765.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash : 635.000 spettatori (3,4%);

: 635.000 spettatori (3,4%); Nove, Little Big Italy : 344.000 spettatori (2,7%);

: 344.000 spettatori (2,7%); Rai 2, TgSport Sera : 334.000 spettatori (2,7%);

: 334.000 spettatori (2,7%); Rai 2, 9-1-1 : 326.000 spettatori (1,7%);

: 326.000 spettatori (1,7%); Tv8, 4 Hotel : 318.000 spettatori (1,9%);

: 318.000 spettatori (1,9%); La7, Ignoto X : 233.000 spettatori (1,6%);

: 233.000 spettatori (1,6%); Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 163.000 spettatori (1,1%).