Ascolti tv ieri lunedì 22 giugno chi ha vinto tra Vita Concerto, Un nuovo inizio, Quarta Repubblica, Filorosso

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 22 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Argentina-Austria su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Vita Il Concerto (Rai 1) a finire davanti a Un nuovo inizio (Canale 5) e a Fall (Italia 1). Ai piedi del podio La Torre di Babele (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Boss in incognito (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Sei giorni, sette notti (Tv8) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 giugno: chi ha vinto tra Vita Il Concerto, Un nuovo inizio, Quarta Repubblica, Augias e Filorosso

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Vita Il Concerto : 2.757.000 spettatori (20,7%);

: 2.757.000 spettatori (20,7%); Canale 5, Un nuovo inizio : 1.681.000 spettatori (13,1%);

: 1.681.000 spettatori (13,1%); Italia 1, Fall: 839.000 spettatori (5,9%).

Fuori dal podio:

La7, La Torre di Babele : 633.000 spettatori (4,1%);

: 633.000 spettatori (4,1%); Rete 4, Quarta Repubblica : 616.000 spettatori (5,7%);

: 616.000 spettatori (5,7%); Rai 2, Boss in incognito : 579.000 spettatori (5,4%);

: 579.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Filorosso : 511.000 spettatori (4,2%);

: 511.000 spettatori (4,2%); Tv8, Sei giorni, sette notti : 486.000 spettatori (3,4%);

: 486.000 spettatori (3,4%); Nove, Little Big Italy: 470.000 spettatori (3,3%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.854.000 spettatori (27,8%);

: 4.854.000 spettatori (27,8%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.505.000 spettatori (20,4%);

: 3.505.000 spettatori (20,4%); La7, Otto e Mezzo: 1.439.000 spettatori (8,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.249.000 spettatori (7,1%);

: 1.249.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS : 875.000 spettatori (5%);

: 875.000 spettatori (5%); Rai 2, Notti Mondiali : 737.000 spettatori (4,3%);

: 737.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 686.000 spettatori (4,1%);

: 686.000 spettatori (4,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 624.000 spettatori (3,5%);

: 624.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Tg2 Post: 617.000 spettatori (3,5%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 536.000 spettatori (3,1%);

: 536.000 spettatori (3,1%); Tv8, Celebrity Chef: 344.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro senza Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Argentina – Austria : 3.937.000 spettatori (27,7%);

: 3.937.000 spettatori (27,7%); Canale 5, Avanti un altro : 1.988.000 spettatori (16,3%);

: 1.988.000 spettatori (16,3%); Rai 3, TGR: 1.830.000 spettatori (13,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti il primo : 1.673.000 spettatori (16,5%);

: 1.673.000 spettatori (16,5%); Rete 4, La promessa : 866.000 spettatori (5,7%);

: 866.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 10 Minuti : 830.000 spettatori (6,5%);

: 830.000 spettatori (6,5%); Rai 3, Blob : 798.000 spettatori (5,2%);

: 798.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Via dei Matti n° 0: 664.000 spettatori (4%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0: 495.000 spettatori (3,4%).

495.000 spettatori (3,4%). Nove, Cash or Trash : 384.000 spettatori (2,7%);

: 384.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Amore, cucina e curry : 370.000 spettatori (3%);

: 370.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 363.000 spettatori (2,5%);

: 363.000 spettatori (2,5%); La7, Ignoto X : 313.000 spettatori (2,8%);

: 313.000 spettatori (2,8%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 309.000 spettatori (2,8%);

309.000 spettatori (2,8%); Nove, Little Big Italy: 241.000 spettatori (2,7%).