Ascolti tv ieri lunedì 22 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Purché finisca bene, Augias e Giletti

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 22 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Purché finisca bene (Rai 1) a finire alle spalle di Temptation Island (Canale 5), seppur davanti a Boss in Incognito (Rai 2). Ai piedi del podio Killer Elite (Italia 1), La Torre di Babele (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Little Big Italy (Nove), Lo stato delle cose (Rai 3) e Il giustiziere della notte (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 22 settembre: chi ha vinto tra Purché finisca bene, Temptation Island, Boss in Incognito, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Temptation Island: 3.005.000 spettatori (18,5%);
- Rai 1, Purché finisca bene: 1.848.000 spettatori (11,9%);
- Italia 1, Killer Elite: 996.000 spettatori (6,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Boss in Incognito: 975.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 920.000 spettatori (6,6%);
- La7, La Torre di Babele: 821.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 684.000 spettatori (5,5%);
- Nove, Little Big Italy: 521.000 spettatori (3%);
- Tv8, Il giustiziere della notte: 339.000 spettatori (2,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.094.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.321.000 spettatori (21,3%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.818.000 spettatori (19,4%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.635.000 spettatori (8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.226.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 1.067.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 988.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 937.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 796.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, Foodish: 540.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 535.000 spettatori (2,6%);
- Nove, The Cage: 495.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.066.000 spettatori (20,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.658.000 spettatori (18,9%);
- Rai 3, TGR: 2.357.000 spettatori (14,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti il primo: 1.873.000 spettatori (17,3%);
- Rai 3, Blob: 1.026.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La promessa: 897.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 767.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, NCIS: 762.000 spettatori (4,3%);
- Rai 3, Riserva indiana: 739.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, The Rookie: 585.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 534.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, CSI: 525.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 477.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 354.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 310.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 271.000 spettatori (2,1%).