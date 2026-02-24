Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Porro

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 23 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è Affari Tuoi (Rai 1) ma La Ruota della Fortuna (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Rosso Volante (Rai 1) con Giorgio Pasotti a finire davanti a Zelig (Canale 5), con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, e Lo stato delle cose (Rai 3). Ai piedi del podio Dirty Dancing (Rai 2), La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Run all night (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 4 Hotel (Tv8) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 23 febbraio: chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Rosso Volante : 2.404.000 spettatori (14,9%);

: 2.404.000 spettatori (14,9%); Canale 5, Zelig : 1.975.000 spettatori (17,5%);

: 1.975.000 spettatori (17,5%); Rai 3, Lo stato delle cose: 1.281.000 spettatori (8,9%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Dirty Dancing : 1.191.000 spettatori (6,6%);

: 1.191.000 spettatori (6,6%); La7, La Torre di Babele : 990.000 spettatori (5,3%);

: 990.000 spettatori (5,3%); Italia 1, Run all night : 974.000 spettatori (5,7%);

974.000 spettatori (5,7%); Rete 4, Quarta Repubblica : 696.000 spettatori (5,7%);

: 696.000 spettatori (5,7%); Tv8, 4 Hotel – 1° episodio : 473.000 spettatori (2,5%);

: 473.000 spettatori (2,5%); Nove, Cash or Trash : 419.000 spettatori (2,7%);

: 419.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Hotel – 2° episodio: 299.000 spettatori (2,4%).

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.207.000 spettatori (24,9%);

: 5.207.000 spettatori (24,9%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.853.000 spettatori (23,1%);

: 4.853.000 spettatori (23,1%); Rai 1, Primafestival: 4.640.000 spettatori (22%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.022.000 spettatori (19,2%);

: 4.022.000 spettatori (19,2%); La7, Otto e Mezzo : 1.722.000 spettatori (8,1%);

: 1.722.000 spettatori (8,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.538.000 spettatori (7,2%);

: 1.538.000 spettatori (7,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.246.000 spettatori (6%);

: 1.246.000 spettatori (6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.184.000 spettatori (5,7%);

: 1.184.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 1.087.000 spettatori (5,2%);

: 1.087.000 spettatori (5,2%); Italia 1, NCIS : 1.082.000 spettatori (5,1%);

: 1.082.000 spettatori (5,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 600.000 spettatori (2,9%);

: 600.000 spettatori (2,9%); Nove, The Cage: 514.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.822.000 spettatori (27,9%);

: 4.822.000 spettatori (27,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.580.000 spettatori (25,1%);

: 3.580.000 spettatori (25,1%); Canale 5, Caduta libera: 2.849.000 spettatori (17,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.435.000 spettatori (13,8%);

: 2.435.000 spettatori (13,8%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 2.257.000 spettatori (16,8%);

: 2.257.000 spettatori (16,8%); Rete 4, La promessa : 1.086.000 spettatori (5,7%);

: 1.086.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 1.040.000 spettatori (5,2%);

: 1.040.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 10 Minuti : 1.039.000 spettatori (6,1%);

: 1.039.000 spettatori (6,1%); Nove, Cash or Trash : 783.000 spettatori (4,1%);

: 783.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 658.000 spettatori (3,5%);

658.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 591.000 spettatori (3,9%);

591.000 spettatori (3,9%); Rai 2, TgSport Sera : 520.000 spettatori (4,2%);

: 520.000 spettatori (4,2%); Rai 2, 9-1-1 : 511.000 spettatori (2,7%);

: 511.000 spettatori (2,7%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 395.000 spettatori (2,5%);

: 395.000 spettatori (2,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 380.000 spettatori (2,3%);

: 380.000 spettatori (2,3%); La7, Ignoto X : 281.000 spettatori (1,9%);

: 281.000 spettatori (1,9%); Nove, Little Big Italy: in attesa del dato.