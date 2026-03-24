Ascolti tv ieri lunedì 23 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann, Scherzi a Parte e Giletti
Ascolti tv lunedì 23 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Guerrieri di Alessandro Gassmann che affronta Scherzi a Parte, Giletti, Porro e Propaganda Live
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 23 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Guerrieri con Alessandro Gassmann (Rai 1) a finire davanti a Scherzi a Parte con Max Giusti (Canale 5) e a Propaganda Live (La7). Ai piedi del podio The Transporter (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, The Equalizer (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Tg2 Speciale Referendum (Rai 2) e Via dall’incubo (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 23 marzo: chi ha vinto tra Guerrieri, Scherzi a Parte, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 23 marzo: chi ha vinto tra Guerrieri, Scherzi a Parte, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Guerrieri: 3.306.000 spettatori (19,6%);
- Canale 5, Scherzi a Parte: 2.969.000 spettatori (22,5%);
- La7, Propaganda Live: 1.357.000 spettatori (9,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Transporter: 1.104.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 937.000 spettatori (6,1%);
- Tv8, The Equalizer: 597.000 spettatori (3,4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 526.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Tg2 Speciale Referendum: 494.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Via dall’incubo: 243.000 spettatori (1,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.357.000 spettatori (24,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.067.000 spettatori (22,7%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.707.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.282.000 spettatori (20%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.943.000 spettatori (13,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.464.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.203.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.168.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.001.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 912.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 508.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Foodish: 494.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.003.000 spettatori (27%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.483.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.683.000 spettatori (15,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.455.000 spettatori (13%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.675.000 spettatori (12,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.113.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.004.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Blob: 1.001.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Vita da artista: 923.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 741.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 693.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 527.000 spettatori (2,6%).
E ancora:
- Rai 2, TgSport Sera: 447.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 376.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 370.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 342.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 323.000 spettatori (1,7%).