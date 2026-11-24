Ascolti TV ieri lunedì 23 novembre, Farouk Kassam ha vinto contro Gf Vip, Augias e Giletti: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con oltre 3,7 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 23 novembre 2026, premia la storia sul rapimento di Farouk Kassam con Marco Bocci su Rai 1, che conquista 3.760.000 spettatori e il 22,7% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 2.005.000 spettatori e il 17,1%, così come Corrado Augias – Saluto di un maestro su La7 e Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a soccombere ad Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 23 novembre: chi ha vinto tra Farouk Kassam, Gf Vip, Corrado Augias, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 23 novembre: chi ha vinto tra Farouk Kassam, Gf Vip, Corrado Augias, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 23 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, 177 giorni – Il rapimento di Farouk Kassam: 3.760.000 spettatori (22,7%);
- Canale 5, Gf Vip: 2.055.000 spettatori (17,1%);
- La7, Corrado Augias – Saluto di un maestro: 1.578.000 spettatori (9,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.163.000 spettatori (7,6%);
- Italia 1, Fast & Furious – Hobbs & Shaw: 888.000 spettatori (5,4%);
- Tv8, GialappaShow: 697.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 546.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, Salotto Paolantoni On Air: 462.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 386.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 23 novembre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.843.000 spettatori e 23,6% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.437.000 spettatori e il 21,7%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.843.000 spettatori (23,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.1437.000 spettatori (21,7%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.236.000 spettatori (21,4%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 2.445.000 spettatori (11,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.528.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.168.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, NCIS: 905.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 893.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 599.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Cash or Trash: 556.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 490.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Italia per due: 367.000 spettatori (1,8%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 23 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.617.000 spettatori (27%);
- Rai 3, TGR: 2.549.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.649.000 spettatori (16,9%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.024.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La Promessa: 958.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 932.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 780.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 765.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 668.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 557.000 spettatori (3%);
- Italia 1, CSI: 548.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 410.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Gf Vip: 386.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 379.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 344.000 spettatori (2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 307.000 spettatori (2%).