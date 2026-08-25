Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 24 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a parte (Canale5) e Icefall (Italia1). Giù dal podio Il Codice Da Vinci (Rai2), seguito da Zona Bianca (Rete4),Filorosso (Rai3), Little Big Italy (Nove), In viaggio con Barbero (La7) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Codice Da Vinci, Filorosso di Monteleone e Zona Bianca di Brindisi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Il Giovane Montalbano 2 (replica) : 2.209.000 spettatori (18.7%)

: 2.209.000 spettatori (18.7%) Canale5, Scherzi a Parte (replica) : 1.333.000 spettatori (12.9%)

: 1.333.000 spettatori (12.9%) Italia1, Icefall – Caccia sul ghiaccio: 991.000 spettatori (7.3%)

Fuori dal podio:

Rai2, Il codice Da Vinci : 691.000 spettatori (5.8%)

: 691.000 spettatori (5.8%) Rete4, Zona Bianca : 520.000 spettatori (5%)

: 520.000 spettatori (5%) Rai3, Filorosso : 495.000 spettatori (4.7%)

: 495.000 spettatori (4.7%) Nove, Little Big Italy : 301.000 spettatori (3.1%)

: 301.000 spettatori (3.1%) La7, In Viaggio con Barbero (replica) : 335.000 spettatori (2.6%)

: 335.000 spettatori (2.6%) Tv8, Dinner Club: 257.000 spettatori (2.4%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.972.000 spettatori (26.1%)

: 3.972.000 spettatori (26.1%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.312.000 spettatori (21.7%)

: 3.312.000 spettatori (21.7%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.524.000 spettatori (16.5%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.090.000 spettatori (7.1%)

: 1.090.000 spettatori (7.1%) La7, In Onda : 1.082.000 spettatori (7.0%)

: 1.082.000 spettatori (7.0%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 875.000 spettatori (5.7%)

: 875.000 spettatori (5.7%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 683.000 spettatori (4.5%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 530.000 spettatori (3.5%)

: 530.000 spettatori (3.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 485.000 spettatori (3.2%)

: 485.000 spettatori (3.2%) Tv8, 4 Ristoranti: 393.000 spettatori (2.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.997.000 spettatori (24.4%)

: 2.997.000 spettatori (24.4%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.925.000 spettatori (20.5%)

: 1.925.000 spettatori (20.5%) Rai3, TGR (news): 1.974.000 spettatori (15.6%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.619.000 spettatori (15.0%)

: 1.619.000 spettatori (15.0%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.095.000 spettatori (12.9%)

: 1.095.000 spettatori (12.9%) Rai3, Speciale TGR – A 10 Anni dal Sisma: le Ferite del Centro Itali a: 655.000 spettatori (7.9%)

a: 655.000 spettatori (7.9%) Rete4, La Promessa : 902.000 spettatori (6.4%)

: 902.000 spettatori (6.4%) Rete4, 10 Minuti : 754.000 spettatori (6.3%)

: 754.000 spettatori (6.3%) Rai3, Blob : 745.000 spettatori (5.2%)

: 745.000 spettatori (5.2%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 708.000 spettatori (4.7%)

: 708.000 spettatori (4.7%) Italia1, Studio Aperto Mag : 398.000 spettatori (4.0%)

: 398.000 spettatori (4.0%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 542.000 spettatori (3.9%)

: 542.000 spettatori (3.9%) Rai2, TGSport Sera: 307.000 spettatori (3.7%)

E ancora: