Ascolti tv ieri lunedì 24 agosto chi vince tra Il giovane Montalbano, Codice Da Vinci, Filorosso e Zona Bianca
Ascolti tv lunedì 24 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il giovane Montalbano che sfida Scherzi a Parte, Filorosso e Zona Bianca
La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 24 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a parte (Canale5) e Icefall (Italia1). Giù dal podio Il Codice Da Vinci (Rai2), seguito da Zona Bianca (Rete4),Filorosso (Rai3), Little Big Italy (Nove), In viaggio con Barbero (La7) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 24 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Codice Da Vinci, Filorosso di Monteleone e Zona Bianca di Brindisi
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 24 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Codice Da Vinci, Filorosso di Monteleone e Zona Bianca di Brindisi
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai1, Il Giovane Montalbano 2 (replica): 2.209.000 spettatori (18.7%)
- Canale5, Scherzi a Parte (replica): 1.333.000 spettatori (12.9%)
- Italia1, Icefall – Caccia sul ghiaccio: 991.000 spettatori (7.3%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Il codice Da Vinci: 691.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, Zona Bianca: 520.000 spettatori (5%)
- Rai3, Filorosso: 495.000 spettatori (4.7%)
- Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (3.1%)
- La7, In Viaggio con Barbero (replica): 335.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Dinner Club: 257.000 spettatori (2.4%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.972.000 spettatori (26.1%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.312.000 spettatori (21.7%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.524.000 spettatori (16.5%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.090.000 spettatori (7.1%)
- La7, In Onda: 1.082.000 spettatori (7.0%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 875.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 683.000 spettatori (4.5%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 530.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 485.000 spettatori (3.2%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 393.000 spettatori (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.997.000 spettatori (24.4%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.925.000 spettatori (20.5%)
- Rai3, TGR (news): 1.974.000 spettatori (15.6%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.619.000 spettatori (15.0%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.095.000 spettatori (12.9%)
- Rai3, Speciale TGR – A 10 Anni dal Sisma: le Ferite del Centro Italia: 655.000 spettatori (7.9%)
- Rete4, La Promessa: 902.000 spettatori (6.4%)
- Rete4, 10 Minuti: 754.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, Blob: 745.000 spettatori (5.2%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 708.000 spettatori (4.7%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 398.000 spettatori (4.0%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 542.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, TGSport Sera: 307.000 spettatori (3.7%)
E ancora:
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 422.000 spettatori (3.1%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 292.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 364.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Hotel: 265.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 169.000 spettatori (2.1%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 103.000 spettatori (1.0%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 72.000 spettatori (0.9%)