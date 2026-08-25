NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri lunedì 24 agosto chi vince tra Il giovane Montalbano, Codice Da Vinci, Filorosso e Zona Bianca

Ascolti tv lunedì 24 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il giovane Montalbano che sfida Scherzi a Parte, Filorosso e Zona Bianca

Aggiornato: 5 min di lettura

luca-bucceri

Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 24 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a parte (Canale5) e Icefall (Italia1). Giù dal podio Il Codice Da Vinci (Rai2), seguito da Zona Bianca (Rete4),Filorosso (Rai3), Little Big Italy (Nove), In viaggio con Barbero (La7) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Codice Da Vinci, Filorosso di Monteleone e Zona Bianca di Brindisi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai1, Il Giovane Montalbano 2 (replica): 2.209.000 spettatori (18.7%)
  • Canale5, Scherzi a Parte (replica): 1.333.000 spettatori (12.9%)
  • Italia1, Icefall – Caccia sul ghiaccio: 991.000 spettatori (7.3%)

Fuori dal podio:

  • Rai2, Il codice Da Vinci: 691.000 spettatori (5.8%)
  • Rete4, Zona Bianca: 520.000 spettatori (5%)
  • Rai3, Filorosso: 495.000 spettatori (4.7%)
  • Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (3.1%)
  • La7, In Viaggio con Barbero (replica): 335.000 spettatori (2.6%)
  • Tv8, Dinner Club: 257.000 spettatori (2.4%)
scottiANSA
Gerry Scotti, conduttore della Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 3.972.000 spettatori (26.1%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.312.000 spettatori (21.7%)
  • Rai1, L’Eredità Summer: 2.524.000 spettatori (16.5%)

Ai piedi del podio:

  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.090.000 spettatori (7.1%)
  • La7, In Onda: 1.082.000 spettatori (7.0%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 875.000 spettatori (5.7%)
  • Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 683.000 spettatori (4.5%)

E ancora:

  • Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 530.000 spettatori (3.5%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 485.000 spettatori (3.2%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 393.000 spettatori (2.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 2.997.000 spettatori (24.4%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.925.000 spettatori (20.5%)
  • Rai3, TGR (news): 1.974.000 spettatori (15.6%)

Fuori dal podio:

  • Canale5, The Wall: 1.619.000 spettatori (15.0%)
  • Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.095.000 spettatori (12.9%)
  • Rai3, Speciale TGR – A 10 Anni dal Sisma: le Ferite del Centro Italia: 655.000 spettatori (7.9%)
  • Rete4, La Promessa: 902.000 spettatori (6.4%)
  • Rete4, 10 Minuti: 754.000 spettatori (6.3%)
  • Rai3, Blob: 745.000 spettatori (5.2%)
  • Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 708.000 spettatori (4.7%)
  • Italia1, Studio Aperto Mag: 398.000 spettatori (4.0%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 542.000 spettatori (3.9%)
  • Rai2, TGSport Sera: 307.000 spettatori (3.7%)

E ancora:

  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 422.000 spettatori (3.1%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 292.000 spettatori (2.8%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 364.000 spettatori (2.8%)
  • Tv8, 4 Hotel: 265.000 spettatori (2.1%)
  • Nove, Little Big Italy: 169.000 spettatori (2.1%)
  • La7, Grantchester (secondo episodio): 103.000 spettatori (1.0%)
  • La7, Grantchester (primo episodio): 72.000 spettatori (0.9%)

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo