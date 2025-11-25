Ascolti tv ieri lunedì 24 novembre chi ha vinto tra Commissario Ricciardi, Grande Fratello, Giletti e Augias
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 24 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Ricciardi (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Fast & Furious 8 (Italia 1), GialappaShow (Tv8), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, Lo Spaesato (Rai 2) Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 24 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Il Commissario Ricciardi: 3.724.000 spettatori (22,1%);
- Canale 5, Grande Fratello: 1.887.000 spettatori (14,5%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.077.000 spettatori (7,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Fast & Furious 8: 976.000 spettatori (6%);
- Tv8, GialappaShow: 793.000 spettatori (4,9%);
- La7, La Torre di Babele: 744.000 spettatori (4%);
- Rai 2, Lo Spaesato: 723.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 621.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Little Big Italy: 411.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.657.000 spettatori (26,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.822.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.375.000 spettatori (21,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 4.171.000 spettatori (20,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.777.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.436.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.156.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.073.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.019.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 830.000 spettatori (3,9%);
- Nove, The Cage: 575.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 429.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.786.000 spettatori (26,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.399.000 spettatori (20,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.466.000 spettatori (22,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.492.000 spettatori (13,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.308.000 spettatori (16,4%);
- Rai 3, Blob: 1.193.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La promessa: 955.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 879.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 877.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 695.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, CSI: 664.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS: 459.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Tg2 – Speciali elezioni regionali: 359.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 352.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 288.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Love Bugs: 268.000 spettatori (1,4%);
- Rai 2, Road Milano-Cortina: 191.000 spettatori (1,2%).