Ascolti tv ieri lunedì 25 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 25 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Ulisse che affronta I Cesaroni, The Unknown, GialappaShow, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 25 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire dietro a I Cesaroni (Canale 5) ma comunque davanti a Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4). Ai piedi del podio Paris Has Fallen (Italia 1), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), Little Big Italy (Nove), GialappaShow (Tv8) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 25 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 25 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Ulisse: 2.504.000 spettatori (16,9%);
- Canale 5, I Cesaroni: 2.305.000 spettatori (14,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 916.000 spettatori (7,9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Paris Has Fallen: 885.000 spettatori (6,9%);
- La7, La Torre di Babele: 881.000 spettatori (5%);
- Rai 2, The Unknown: 845.000 spettatori (5,6%);
- Nove, Little Big Italy: 589.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, GialappaShow: 518.000 spettatori (3,7%);
- Rai 3, Newsroom: 397.000 spettatori (2,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.823.000 spettatori (24,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.558.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.814.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.594.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.578.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.360.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 1.102.000 spettatori (5,8%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 925.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 919.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 890.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Tg2 Post: 553.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Cage: 451.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Celebrity Chef: 367.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.952.000 spettatori (28,6%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.738.000 spettatori (25,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.138.000 spettatori (17,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.917.000 spettatori (13,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.540.000 spettatori (16%);
- Rete 4, La promessa: 961.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Blob: 826.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 729.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Tribù: 687.000 spettatori (4%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 594.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 555.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Cash or Trash: 545.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 387.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 342.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 338.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 267.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 251.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 231.000 spettatori (2%).