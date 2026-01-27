Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 26 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è La Preside (Rai 1) a finire davanti a Zelig 30 (Canale 5) e Io vi troverò (Italia 1). Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7)di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Sulle ali dell’onore (Rai 2), 4 Hotel (Tv8) e Reazione a catena (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 26 gennaio: chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Preside – 1° episodio: 4.510.000 spettatori (23,2%);
- Rai 1, La Preside – 2° episodio: 4.092.000 spettatori (26,4%);
- Canale 5, Zelig 30: 2.764.000 spettatori (20,7%);
- Italia 1, Io vi troverò: 1.210.000 spettatori (6,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.057.000 spettatori (6,8%);
- La7, La Torre di Babele: 916.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 702.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, Sulle ali dell’onore: 510.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Hotel – 1° episodio: 408.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, 4 Hotel – 2° episodio: 318.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Reazione a catena: 159.000 spettatori (0,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.462.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.301.000 spettatori (24,5%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.650.000 spettatori (22,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.263.000 spettatori (20,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.800.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.491.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.191.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.126.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 992.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 790.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 572.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Celebrity Chef: 507.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 507.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.350.000 spettatori (29,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.926.000 spettatori (26%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.788.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.552.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.897.000 spettatori (13,8%);
- Rai 3, Blob: 1.194.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.064.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 1.023.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Via dei Matti N°0: 920.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, CSI: 835.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 801.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 711.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 498.000 spettatori (3,8%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 417.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 388.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Il viaggio della torcia: 314.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 254.000 spettatori (1,6%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 248.000 spettatori (1,4%).