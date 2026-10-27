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Ascolti TV ieri lunedì 26 ottobre, Teresa Battaglia ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel

La fiction Rai vince la prima serata con quasi 3,5 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 26 ottobre 2026, premia Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci su Rai 1, che conquista 3,403 milioni di spettatori e il 22,2% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.743.000 spettatori e il 16,8%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di lunedì 26 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai 1, I casi di Teresa Battaglia: 3.403.000 spettatori (22,2%);
  • Canale 5, Gf Vip: 1.743.000 spettatori (16,8%);
  • Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.125.000 spettatori (8,4%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, Fast&Furious 6: 731.000 spettatori (4,8%);
  • Tv8, GialappaShow: 723.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 2, Si accettano miracoli: 707.000 spettatori (4,3%);
  • La7, M – Il figlio del secolo: 690.000 spettatori (4,2%);
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 597.000 spettatori (5,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 542.000 spettatori (3,3%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 26 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.600.000 spettatori e 22,7% di share.

La Ruota della Fortuna si ferma a 4.3092.000 spettatori e il 21,4%.

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.600.000 spettatori (22,7%);
  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.309.000 spettatori (21,4%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.243.000 spettatori (21,4%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 2.053.000 spettatori (10%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.408.000 spettatori (6,9%);
  • Rai 3Il cavallo e la torre: 1.275.000 spettatori (6,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.138.000 spettatori (5,7%);
  • Italia 1, NCIS: 1.058.000 spettatori (5,2%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 952.000 spettatori (4,7%);
  • Nove, Cash or Trash: 457.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, Foodish: 421.000 spettatori (2,3%).
Stefano De Martino e Gerry ScottiANSA
Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di lunedì 26 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.577.000 spettatori (26,3%);
  • Rai 3, TGR: 2.719.000 spettatori (15,5%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.484.000 spettatori (15,6%).

A seguire:

  • Rai 3, Blob: 1.177.000 spettatori (6,2%);
  • Rete 4, La Promessa: 1.011.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 960.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 859.000 spettatori (4,6%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 733.000 spettatori (4,7%);
  • Nove, Cash or Trash: 657.000 spettatori (3,2%);
  • Italia 1, CSI: 462.000 spettatori (2,5%);
  • Italia 1, Gf Vip: 417.000 spettatori (3,1%);
  • La7, Ignoto X: 366.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Little Big Italy: 330.000 spettatori (2,3%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 318.000 spettatori (2,1%).

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