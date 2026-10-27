Ascolti TV ieri lunedì 26 ottobre, Teresa Battaglia ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con quasi 3,5 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 26 ottobre 2026, premia Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci su Rai 1, che conquista 3,403 milioni di spettatori e il 22,2% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.743.000 spettatori e il 16,8%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 26 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, I casi di Teresa Battaglia: 3.403.000 spettatori (22,2%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.743.000 spettatori (16,8%);
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.125.000 spettatori (8,4%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Fast&Furious 6: 731.000 spettatori (4,8%);
- Tv8, GialappaShow: 723.000 spettatori (5,2%);
- Rai 2, Si accettano miracoli: 707.000 spettatori (4,3%);
- La7, M – Il figlio del secolo: 690.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 597.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Little Big Italy: 542.000 spettatori (3,3%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 26 ottobre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.600.000 spettatori e 22,7% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.3092.000 spettatori e il 21,4%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.600.000 spettatori (22,7%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.309.000 spettatori (21,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.243.000 spettatori (21,4%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 2.053.000 spettatori (10%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.408.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.275.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.138.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.058.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 952.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 457.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 421.000 spettatori (2,3%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 26 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.577.000 spettatori (26,3%);
- Rai 3, TGR: 2.719.000 spettatori (15,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.484.000 spettatori (15,6%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.177.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, La Promessa: 1.011.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 960.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 859.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 733.000 spettatori (4,7%);
- Nove, Cash or Trash: 657.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, CSI: 462.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Gf Vip: 417.000 spettatori (3,1%);
- La7, Ignoto X: 366.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 330.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 318.000 spettatori (2,1%).