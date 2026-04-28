Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 27 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e La Torre di Babele (La7). Ai piedi del podio 97 minuti (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), GialappaShow (Tv8), The Floor (Rai 2), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Augias

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, La buona stella : 2.756.000 spettatori (17,2%);

: 2.756.000 spettatori (17,2%); Canale 5, I Cesaroni : 2.182.000 spettatori (15,4%);

: 2.182.000 spettatori (15,4%); La7, La Torre di Babele: 1.030.000 spettatori (5,6%).

Fuori dal podio:

Italia 1, 97 minuti : 959.000 spettatori (5,4%);

959.000 spettatori (5,4%); Rete 4, Quarta Repubblica : 765.000 spettatori (6,3%);

: 765.000 spettatori (6,3%); Tv8, GialappaShow : 758.000 spettatori (5,3%);

: 758.000 spettatori (5,3%); Rai 2, The Floor : 717.000 spettatori (4,8%);

: 717.000 spettatori (4,8%); Nove, Little Big Italy : 584.000 spettatori (3,5%);

: 584.000 spettatori (3,5%); Rai 3, Newsroom: 544.000 spettatori (3,8%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.027.000 spettatori (24,2%);

: 5.027.000 spettatori (24,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.874.000 spettatori (23,4%);

: 4.874.000 spettatori (23,4%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.051.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.856.000 spettatori (20%);

: 3.856.000 spettatori (20%); La7, Otto e Mezzo : 2.079.000 spettatori (10%);

: 2.079.000 spettatori (10%); Rai 3, Un posto al sole : 1.361.000 spettatori (6,6%);

: 1.361.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS : 1.113.000 spettatori (5,5%);

: 1.113.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.052.000 spettatori (5,5%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 913.000 spettatori (4,7%);

: 913.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 893.000 spettatori (4,3%);

: 893.000 spettatori (4,3%); Rai 2, Tg2 Post : 505.000 spettatori (2,4%);

: 505.000 spettatori (2,4%); Tv8, Foodish : 466.000 spettatori (2,3%);

: 466.000 spettatori (2,3%); Nove, The Cage: 403.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.135.000 spettatori (27,9%);

: 4.135.000 spettatori (27,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.809.000 spettatori (24,7%);

: 2.809.000 spettatori (24,7%); Canale 5, Avanti un altro: 2.407.000 spettatori (18,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.081.000 spettatori (13,7%);

: 2.081.000 spettatori (13,7%); Canale 5, Avanti il primo : 1.607.000 spettatori (16,1%);

: 1.607.000 spettatori (16,1%); Rete 4, La promessa : 989.000 spettatori (5,8%);

: 989.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 10 Minuti : 878.000 spettatori (6,1%);

: 878.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Blob : 875.000 spettatori (5,2%);

: 875.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Kong : 798.000 spettatori (4,4%);

: 798.000 spettatori (4,4%); Nove, Cash or Trash : 599.000 spettatori (3,5%);

: 599.000 spettatori (3,5%); Rai 2, FBI – 2° episodio : 574.000 spettatori (3,4%);

– : 574.000 spettatori (3,4%); Italia 1, Hawaii Five-0: 553.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

Rai 2, TgSport Sera : 416.000 spettatori (4,2%);

: 416.000 spettatori (4,2%); Italia 1, Gf Vip: 374.000 spettatori (3,6%);

374.000 spettatori (3,6%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 373.000 spettatori (2,9%);

– : 373.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 300.000 spettatori (1,9%);

: 300.000 spettatori (1,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 257.000 spettatori (2%);

257.000 spettatori (2%); La7, Ignoto X : 221.000 spettatori (1,8%);

: 221.000 spettatori (1,8%); Nove, Little Big Italy: 219.000 spettatori (2,2%).