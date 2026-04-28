Ascolti tv ieri lunedì 27 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 27 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con La buona stella che affronta I Cesaroni, GialappaShow, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 27 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è La buona stella (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e La Torre di Babele (La7). Ai piedi del podio 97 minuti (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), GialappaShow (Tv8), The Floor (Rai 2), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Augias
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 27 aprile: chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La buona stella: 2.756.000 spettatori (17,2%);
- Canale 5, I Cesaroni: 2.182.000 spettatori (15,4%);
- La7, La Torre di Babele: 1.030.000 spettatori (5,6%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, 97 minuti: 959.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 765.000 spettatori (6,3%);
- Tv8, GialappaShow: 758.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, The Floor: 717.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Little Big Italy: 584.000 spettatori (3,5%);
- Rai 3, Newsroom: 544.000 spettatori (3,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.027.000 spettatori (24,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.874.000 spettatori (23,4%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.051.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.856.000 spettatori (20%);
- La7, Otto e Mezzo: 2.079.000 spettatori (10%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.361.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.113.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.052.000 spettatori (5,5%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 913.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 893.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 505.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Foodish: 466.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 403.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.135.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.809.000 spettatori (24,7%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.407.000 spettatori (18,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.081.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.607.000 spettatori (16,1%);
- Rete 4, La promessa: 989.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 878.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Blob: 875.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Kong: 798.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 599.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 574.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 553.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Rai 2, TgSport Sera: 416.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 374.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 373.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 300.000 spettatori (1,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 257.000 spettatori (2%);
- La7, Ignoto X: 221.000 spettatori (1,8%);
- Nove, Little Big Italy: 219.000 spettatori (2,2%).