Ascolti tv ieri lunedì 27 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Filorosso
Ascolti tv lunedì 27 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Temptation Island che affronta Il giovane Montalbano Filorosso e Zona Bianca
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 27 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a I predoni (Italia 1). Ai piedi del podio Zona Bianca (Rete 4), Ritorno in paradiso (Rai 2), Lenin (La7), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Little Big Italy (Nove) e The Karate Kid (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Ascolti tv 27 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Temptation Island: 4.390.000 spettatori (34%);
- Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.020.000 spettatori (14,3%);
- Italia 1, I predoni: 776.000 spettatori (5,1%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Zona Bianca: 580.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, Ritorno in paradiso: 550.000 spettatori (3,7%);
- La7, Lenin: 492.000 spettatori (3,1%);
- Rai 3, Filorosso: 417.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 324.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, The Karate Kid: 298.000 spettatori (2,1%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.649.000 spettatori (28,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.593.000 spettatori (23,3%);
- Rai 1, L’Eredità Summer: 2.599.000 spettatori (15,8%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.168.000 spettatori (7,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.128.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 924.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 828.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 701.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 576.000 spettatori (3,5%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 450.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Foodish: 440.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.064.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.147.000 spettatori (22,5%);
- Rai 3, TGR: 1.850.000 spettatori (14,8%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, The Wall: 1.840.000 spettatori (17%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.365.000 spettatori (15,8%);
- Rete 4, La promessa: 787.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 739.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 611.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 524.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 412.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 399.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 371.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 344.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Cash or Trash: 288.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 230.000 spettatori (2,8%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 112.000 spettatori (1%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 88.000 spettatori (1%).