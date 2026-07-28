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Ascolti tv ieri lunedì 27 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Filorosso

Ascolti tv lunedì 27 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Temptation Island che affronta Il giovane Montalbano Filorosso e Zona Bianca

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 27 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire dietro a Temptation Island (Canale 5) ma davanti a I predoni (Italia 1). Ai piedi del podio Zona Bianca (Rete 4), Ritorno in paradiso (Rai 2), Lenin (La7), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Little Big Italy (Nove) e The Karate Kid (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale 5, Temptation Island: 4.390.000 spettatori (34%);
  • Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.020.000 spettatori (14,3%);
  • Italia 1, I predoni: 776.000 spettatori (5,1%).

Fuori dal podio:

  • Rete 4, Zona Bianca: 580.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 2, Ritorno in paradiso: 550.000 spettatori (3,7%);
  • La7, Lenin: 492.000 spettatori (3,1%);
  • Rai 3, Filorosso: 417.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 324.000 spettatori (2,1%);
  • Tv8, The Karate Kid: 298.000 spettatori (2,1%).
Marco Liorni, conduttore di L'Eredità Summer, con Linda Pani e Greta Zuccarello
Marco Liorni, conduttore di L'Eredità Summer, con Linda Pani e Greta Zuccarello

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.649.000 spettatori (28,2%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.593.000 spettatori (23,3%);
  • Rai 1, L’Eredità Summer: 2.599.000 spettatori (15,8%).

Ai piedi del podio:

  • La7, In Onda: 1.168.000 spettatori (7,2%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.128.000 spettatori (7%);
  • Italia 1, NCIS: 924.000 spettatori (5,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 828.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 701.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 576.000 spettatori (3,5%).

E ancora:

  • Nove, Cash or Trash: 450.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Foodish: 440.000 spettatori (2,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.064.000 spettatori (25,1%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.147.000 spettatori (22,5%);
  • Rai 3, TGR: 1.850.000 spettatori (14,8%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, The Wall: 1.840.000 spettatori (17%);
  • Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.365.000 spettatori (15,8%);
  • Rete 4, La promessa: 787.000 spettatori (5,7%);
  • Rai 3, Blob: 739.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 3, Via dei Matti n° 0: 611.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 524.000 spettatori (3,9%).

E ancora:

  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 412.000 spettatori (4,1%);
  • Italia 1, CSI: 399.000 spettatori (3%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 371.000 spettatori (3,5%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 344.000 spettatori (2,8%);
  • Nove, Cash or Trash: 288.000 spettatori (2,2%);
  • Nove, Little Big Italy: 230.000 spettatori (2,8%);
  • La7, Grantchester – 2° episodio: 112.000 spettatori (1%);
  • La7, Grantchester – 1° episodio: 88.000 spettatori (1%).

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