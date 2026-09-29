Ascolti tv ieri lunedì 28 settembre chi ha vinto tra Turchia-Italia, Gf Vip, Giletti e Porro con Garlasco
Ascolti tv lunedì 28 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Turchia-Italia che affronta Gf Vip, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 28 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti senza Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Turchia-Italia di Nations League (Rai 1) a chiudere davanti a Gf Vip (Canale 5) e Lo stato delle cose con Massimo Giletti (Rai 3). Ai piedi del podio La ragazza del mare (Rai 2), Jack Reacher (Italia 1), Quarta Repubblica con Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), Little Big Italy (Nove) e The Wedding Planner (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 settembre: chi ha vinto tra Nations League, Gf Vip, Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta libera
Ascolti tv 28 settembre: chi ha vinto tra Nations League, Gf Vip, Lo Stato delle Cose e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Turchia-Italia: 7.578.000 spettatori (36,8%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.870.000 spettatori (16,8%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.110.000 spettatori (8%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, La ragazza del mare: 946.000 spettatori (5,6%);
- Italia 1, Jack Reacher: 928.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 657.000 spettatori (5,3%);
- La7, La Torre di Babele: 626.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 550.000 spettatori (3%);
- Tv8, The Wedding Planner: 297.000 spettatori (1,8%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.356.000 spettatori (20,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.768.000 spettatori (18,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.504.000 spettatori (7,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.331.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.060.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.021.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, NCIS: 892.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 810.000 spettatori (3,8%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 476.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Cash or Trash: 459.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Foodish: 386.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.200.000 spettatori (26,3%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.889.000 spettatori (24,2%);
- Rai 3, TGR: 2.586.000 spettatori (15,9%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.117.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.501.000 spettatori (14,5%);
- Rai 3, Blob: 979.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, La promessa: 933.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 851.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 827.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 660.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 520.000 spettatori (3,8%);
- Rete 4, Cash or Trash: 500.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, CSI: 472.000 spettatori (2,7%);
- Rai 2, TgSport Sera: 390.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 389.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 297.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 296.000 spettatori (2,3%).