Ascolti tv ieri lunedì 29 dicembre chi ha vinto tra Se fossi te, Ennio Doris, Il Collegio e Augias

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 29 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Se fossi te (Rai 1) a finire dietro a Ennio Doris (Canale 5) e Non ci resta che piangere (Rete 4). Ai piedi del podio Will Hunting (Italia 1), Vita da gatto (Rai 3), Cash or Trash (Nove), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, Il Collegio (Rai 2) e I Tre Moschettieri (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 29 dicembre: chi ha vinto tra Se fossi te, Ennio Doris, Il Collegio, Augias e Non ci resta che piangere

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Se fossi te : 3.140.000 spettatori (20,9%);

: 3.140.000 spettatori (20,9%); Canale 5, Ennio Doris : 1.391.000 spettatori (9,7%);

: 1.391.000 spettatori (9,7%); Rete 4, Non ci resta che piangere: 1.002.000 spettatori (6,3%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Will Hunting : 989.000 spettatori (6,2%);

989.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Vita da gatto : 726.000 spettatori (4%);

: 726.000 spettatori (4%); Nove, Cash or Trash : 692.000 spettatori (4,4%);

: 692.000 spettatori (4,4%); La7, La Torre di Babele : 673.000 spettatori (3,6%);

: 673.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Il Collegio 9 : 508.000 spettatori (3,5%);

: 508.000 spettatori (3,5%); Tv8, I Tre Moschettieri: 452.000 spettatori (2,8%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.183.000 spettatori (25,9%);

: 5.183.000 spettatori (25,9%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.716.000 spettatori (23,4%);

: 4.716.000 spettatori (23,4%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.132.000 spettatori (20,8%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.396.000 spettatori (6,9%);

: 1.396.000 spettatori (6,9%); La7, In Onda : 1.210.000 spettatori (6%);

: 1.210.000 spettatori (6%); Italia 1, NCIS : 1.120.000 spettatori (5,6%);

: 1.120.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.031.000 spettatori (5,2%);

: 1.031.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 846.000 spettatori (4,3%);

: 846.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 741.000 spettatori (3,7%);

: 741.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 486.000 spettatori (2,4%);

: 486.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage : 444.000 spettatori (2,2%);

: 444.000 spettatori (2,2%); Rai 2, FBI International: 362.000 spettatori (1,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.843.000 spettatori (27,9%);

: 4.843.000 spettatori (27,9%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.321.000 spettatori (22,7%);

: 3.321.000 spettatori (22,7%); Canale 5, Caduta libera: 2.652.000 spettatori (16,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.354.000 spettatori (13,4%);

: 2.354.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.965.000 spettatori (14,6%);

: 1.965.000 spettatori (14,6%); Rete 4, La promessa : 1.105.000 spettatori (5,9%);

: 1.105.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 1.080.000 spettatori (5,8%);

: 1.080.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 10 Minuti : 1.024.000 spettatori (6%);

: 1.024.000 spettatori (6%); Rai 3, Via dei Matti N° 0 : 878.000 spettatori (4,5%);

: 878.000 spettatori (4,5%); Nove, Cash or Trash : 713.000 spettatori (3,8%);

: 713.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Studio Aperto Mag : 626.000 spettatori (4,1%);

: 626.000 spettatori (4,1%); Nove, Little Big Italy : 421.000 spettatori (3%);

: 421.000 spettatori (3%); Rai 2, 9-1-1 : 401.000 spettatori (2,1%);

: 401.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera : 366.000 spettatori (2,7%);

: 366.000 spettatori (2,7%); Tv8, 4 Hotel : 365.000 spettatori (2,1%);

: 365.000 spettatori (2,1%); La7, Ignoto X : 254.000 spettatori (1,6%);

: 254.000 spettatori (1,6%); Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 159.000 spettatori (1%).