Ascolti tv ieri lunedì 29 settembre chi ha vinto tra Grande Fratello, Blanca 3, Boss in incognito e Giletti

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 29 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Blanca 3 (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Boss in Incognito (Rai 2), I mercenari 2 (Italia 1), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, Little Big Italy (Nove) e Django Unchained (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Blanca 3: 3.858.000 spettatori (23%);
- Canale 5, Grande Fratello: 3.845.000 spettatori (20,5%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 775.000 spettatori (5,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Boss in Incognito: 847.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, I mercenari 2: 806.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 738.000 spettatori (5,6%);
- La7, La Torre di Babele: 695.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Little Big Italy: 478.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Django Unchained: 330.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.448.000 spettatori (26,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.473.000 spettatori (21,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.419.000 spettatori (21,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.843.000 spettatori (19,3%).
- La7, Otto e Mezzo: 1.706.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.321.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.182.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.103.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.007.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.007.000 spettatori (4,9%);
- Tv8, Foodish: 548.000 spettatori (2,7%);
- Nove, The Cage: 506.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, Tg2 Post: 464.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.851.000 spettatori (24%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.767.000 spettatori (19,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.549.000 spettatori (21,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.463.000 spettatori (15%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.799.000 spettatori (17,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.087.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Blob: 888.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 851.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Riserva indiana: 761.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 666.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, NCIS: 617.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, The Rookie: 575.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, CSI: 561.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 338.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 333.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 276.000 spettatori (2,8%).