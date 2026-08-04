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Ascolti tv ieri lunedì 3 agosto chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Zona Bianca e Filorosso

Ascolti tv lunedì 3 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Chasing the wind che affronta Il giovane Montalbano Filorosso e Zona Bianca

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 3 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Chasing the wind (Canale 5) ma davanti a Europei di nuoto (Rai 2). Ai piedi del podio The Enforcer (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Navalny (La7), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Little Big Italy (Nove) e Kill Bill – Volume 1 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 agosto: chi ha vinto tra Chasing the wind, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale 5, Chasing the wind: 1.721.000 spettatori (15%);
  • Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.189.000 spettatori (19,2%);
  • Italia 1, The Enforcer: 871.000 spettatori (6,7%).

Fuori dal podio:

  • Rai 2, Europei di nuoto: 887.000 spettatori (6,1%);
  • Rete 4, Zona Bianca: 596.000 spettatori (5,9%);
  • La7, Navalny: 434.000 spettatori (3,3%);
  • Rai 3, Filorosso: 442.000 spettatori (4,2%);
  • Nove, Little Big Italy: 403.000 spettatori (3,3%);
  • Tv8, Kill Bill – Volume 1: 304.000 spettatori (2,6%).
Marco Liorni, conduttore di L'Eredità Summer, con Linda Pani e Greta ZuccarelloANSA
Marco Liorni, conduttore di L'Eredità Summer, con Linda Pani e Greta Zuccarello

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.414.000 spettatori (29,6%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.422.000 spettatori (23,3%);
  • Rai 1, L’Eredità Summer: 2.403.000 spettatori (16,1%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 3, Un posto al sole: 1.111.000 spettatori (7,4%);
  • La7, In Onda: 1.012.000 spettatori (6,8%);
  • Italia 1, NCIS: 849.000 spettatori (5,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 742.000 spettatori (5,1%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 637.000 spettatori (4,2%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 509.000 spettatori (3,4%).

E ancora:

  • Nove, Cash or Trash: 397.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 381.000 spettatori (2,6%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 2.684.000 spettatori (22,4%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.985.000 spettatori (20,9%);
  • Rai 3, TGR: 1.882.000 spettatori (15,3%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, The Wall: 1.814.000 spettatori (16,9%);
  • Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.331.000 spettatori (15,1%);
  • Rete 4, La promessa: 803.000 spettatori (6%);
  • Rai 3, Blob: 760.000 spettatori (5,6%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 681.000 spettatori (5,9%);
  • Rai 3, Via dei Matti n° 0: 613.000 spettatori (4,4%);
  • Rai 2, Europei di nuoto: 597.000 spettatori (5,2%).

E ancora:

  • Italia 1, CSI: 426.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 413.000 spettatori (4,8%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 337.000 spettatori (3,4%);
  • Nove, Cash or Trash: 329.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 227.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, 4 Hotel: 210.000 spettatori (1,8%);
  • La7, Grantchester – 2° episodio: 150.000 spettatori (1,4%);
  • La7, Grantchester – 1° episodio: 104.000 spettatori (1,2%).

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