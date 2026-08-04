Ascolti tv ieri lunedì 3 agosto chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Zona Bianca e Filorosso
Ascolti tv lunedì 3 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Chasing the wind che affronta Il giovane Montalbano Filorosso e Zona Bianca
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 3 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) davanti a L’Eredità Summer (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata poi è Il giovane Montalbano (Rai 1) a finire davanti a Chasing the wind (Canale 5) ma davanti a Europei di nuoto (Rai 2). Ai piedi del podio The Enforcer (Italia 1), Zona Bianca (Rete 4), Navalny (La7), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, Little Big Italy (Nove) e Kill Bill – Volume 1 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 agosto: chi ha vinto tra Chasing the wind, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Ascolti tv 3 agosto: chi ha vinto tra Chasing the wind, Filorosso, Zona Bianca e Il giovane Montalbano
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Canale 5, Chasing the wind: 1.721.000 spettatori (15%);
- Rai 1, Il giovane Montalbano: 2.189.000 spettatori (19,2%);
- Italia 1, The Enforcer: 871.000 spettatori (6,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Europei di nuoto: 887.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, Zona Bianca: 596.000 spettatori (5,9%);
- La7, Navalny: 434.000 spettatori (3,3%);
- Rai 3, Filorosso: 442.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Little Big Italy: 403.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Kill Bill – Volume 1: 304.000 spettatori (2,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.414.000 spettatori (29,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.422.000 spettatori (23,3%);
- Rai 1, L’Eredità Summer: 2.403.000 spettatori (16,1%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.111.000 spettatori (7,4%);
- La7, In Onda: 1.012.000 spettatori (6,8%);
- Italia 1, NCIS: 849.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 742.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 637.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 509.000 spettatori (3,4%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 397.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 381.000 spettatori (2,6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di The Wall e Reazione a Catena
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.684.000 spettatori (22,4%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.985.000 spettatori (20,9%);
- Rai 3, TGR: 1.882.000 spettatori (15,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, The Wall: 1.814.000 spettatori (16,9%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.331.000 spettatori (15,1%);
- Rete 4, La promessa: 803.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Blob: 760.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 10 Minuti: 681.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 613.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Europei di nuoto: 597.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 426.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 413.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 337.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Cash or Trash: 329.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 227.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Hotel: 210.000 spettatori (1,8%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 150.000 spettatori (1,4%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 104.000 spettatori (1,2%).