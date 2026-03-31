Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non riesce a centrare il tris nella giornata di lunedì309 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato sia in prima serata, con Guerrieri che batte Grande Fratello Vip, e con L’Eredità di Marco Liorni che ha la meglio su Caduta libera di Max Giusti. Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna in access prime time batte invece Affari Tuoi di Stefano De Martino. In prima serata bene anche Transporter (Italia1) seguito da Lo Stato delle cose (Rai3), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica (Rete4), La Torre di Babele (La7), Stasera a letto tardi (Rai2) e Il collezionista di ossa (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 30 marzo: chi ha vinto tra Guerrieri, Grande Fratello Vip e Lo Stato delle cose di Giletti

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio : 3.601.000 spettatori (21.3%)

: 3.601.000 spettatori (21.3%) Canale5, Grande Fratello Vip : 1.974.000 spettatori (16.6%)

: 1.974.000 spettatori (16.6%) Italia1, Transporter – Extreme: 1.479.000 spettatori (7.8%)

Fuori dal podio:

Rai3, Lo Stato delle Cose : 1.159.000 spettatori (7.6%)

: 1.159.000 spettatori (7.6%) Tv8, GialappaShow : 853.000 spettatori (5.6%)

: 853.000 spettatori (5.6%) Rete4, Quarta Repubblica : 655.000 spettatori (5%)

: 655.000 spettatori (5%) La7, La Torre di Babele : 920.000 spettatori (4.7%)

: 920.000 spettatori (4.7%) Rai2, Stasera a Letto Tardi : 521.000 spettatori (3.1%)

: 521.000 spettatori (3.1%) Nove, Il collezionista di ossa: 374.000 spettatori (2.3%)

ANSA

Chi è stato eliminato dal GF Vip e chi è in nomination

Nella quinta puntata del reality a lasciare la casa del Grande Fratello Vip è stato Giovanni Calvario che ha avuto la peggio al televoto contro Marco Berry, Raul Dumitras, Ibiza Altea, Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia Ilardo.

I nominati della puntata, invece, sono Raimondo Todaro e Ibiza Altea che rischiano l’eliminazione nella prossima puntata.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.119.000 spettatori (23.6%)

: 5.119.000 spettatori (23.6%) Rai1, Affari Tuoi : 5.111.000 spettatori (23.5%)

: 5.111.000 spettatori (23.5%) Rai1, Cinque Minuti: 4.268.000 spettatori (21.3%)

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 2.029.000 spettatori (9.3%)

: 2.029.000 spettatori (9.3%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.507.000 spettatori (6.9%)

: 1.507.000 spettatori (6.9%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.238.000 spettatori (5.7%)

: 1.238.000 spettatori (5.7%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.074.000 spettatori (5.3%)

: 1.074.000 spettatori (5.3%) Rete4, 4 di Sera (prima parte): 1.078.000 spettatori (5.2%)

E ancora:

Tv8, Foodish : 528.000 spettatori (2.5%)

: 528.000 spettatori (2.5%) Rai2, TG2 Post : 485.000 spettatori (2.2%)

: 485.000 spettatori (2.2%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 507.000 spettatori (2.3%)

: 507.000 spettatori (2.3%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 963.000 spettatori (4.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.343.000 spettatori (27.5%)

: 4.343.000 spettatori (27.5%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.086.000 spettatori (24.2%)

: 3.086.000 spettatori (24.2%) Canale5, Caduta Libera: 2.550.000 spettatori (17.4%)

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.214.000 spettatori (13.4%)

: 2.214.000 spettatori (13.4%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.782.000 spettatori (15.9%)

: 1.782.000 spettatori (15.9%) Rete4, La Promessa : 1.078.000 spettatori (5.8%)

: 1.078.000 spettatori (5.8%) Rete4, 10 Minuti : 908.000 spettatori (5.8%)

: 908.000 spettatori (5.8%) Rai3, Blob : 949.000 spettatori (5.1%)

: 949.000 spettatori (5.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 765.000 spettatori (4.1%)

: 765.000 spettatori (4.1%) Rai3, Vita da Artista : 868.000 spettatori (4.4%)

: 868.000 spettatori (4.4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 629.000 spettatori (3.4%)

E ancora:

Tv8, 4 Ristoranti : 455.000 spettatori (2.7%)

: 455.000 spettatori (2.7%) Rai2, F.B.I. (secondo episodio) : 537.000 spettatori (2.9%)

: 537.000 spettatori (2.9%) Rai2, F.B.I. (primo episodio) : 380.000 spettatori (2.7%)

: 380.000 spettatori (2.7%) Italia1, Studio Aperto Mag : 365.000 spettatori (2.6%)

: 365.000 spettatori (2.6%) Italia1, Grande Fratello Vip : 373.000 spettatori (3.1%)

: 373.000 spettatori (3.1%) Rai2, TGSport Sera : 316.000 spettatori (2.9%)

: 316.000 spettatori (2.9%) La7, Ignoto X : 252.000 spettatori (1.9%)

: 252.000 spettatori (1.9%) Nove, Little Big Italy: 296.000 spettatori (2.6%)