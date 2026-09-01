Ascolti tv ieri lunedì 31 agosto chi vince tra Il giovane Montalbano, Scherzi a Parte, Zona Bianca e Filorosso
Ascolti tv lunedì 31 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Il giovane Montalbano che sfida Scherzi a Parte, Zona Bianca e Filorosso
La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 31 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a Parte (Canale5) e The Killer’s Game (Italia1). Giù dal podio Interno (Rai2), seguito da Filorosso (Rai3), Zona Bianca (Rete4), La torre di Babele (La7), Little Big Italy (Nove) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 31 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Scherzi a Parte, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e Filorosso di Antonino Monteleone
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 31 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Scherzi a Parte, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e Filorosso di Antonino Monteleone
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai1, Il Giovane Montalbano 2 (replica): 2.263.000 spettatori (17.5%)
- Canale5, Scherzi a Parte (replica): 1.162.000 spettatori (10.8%)
- Italia1, The Killer’s Game: 913.000 spettatori (6.4%)
Fuori dal podio:
- Rai2, Inferno: 863.000 spettatori (6.2%)
- Rai3, Filorosso: 601.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, Zona Bianca: 537.000 spettatori (5.3%)
- La7, La Torre di Babele (replica): 538.000 spettatori (3.5%)
- Nove, Little Big Italy: 321.000 spettatori (3.1%)
- Tv8, Dinner Club: 222.000 spettatori (2.0%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.419.000 spettatori (26.3%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.446.000 spettatori (20.5%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.618.000 spettatori (15.5%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.316.000 spettatori (7.7%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.256.000 spettatori (7.3%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.003.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 805.000 spettatori (4.9%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 748.000 spettatori (4.4%)
- Rai2, TG2 Post: 579.000 spettatori (3.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 467.000 spettatori (2.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 448.000 spettatori (2.7%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.145.000 spettatori (23.6%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.164.000 spettatori (20.9%)
- Rai3, news dei TGR: 2.072.000 spettatori (15.2%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.679.000 spettatori (14.1%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.203.000 spettatori (12.7%)
- Rete4, La Promessa: 898.000 spettatori (5.9%)
- Rete4, 10 Minuti: 739.000 spettatori (5.8%)
- Rai3, Blob: 733.000 spettatori (4.8%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 691.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, TGSport Sera: 389.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 405.000 spettatori (3.8%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 555.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 551.000 spettatori (3.7%)
E ancora:
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 375.000 spettatori (3.3%)
- Nove, Little Big Italy: 213.000 spettatori (2.4%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 338.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, 4 Hotel: 209.000 spettatori (1.6%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 99.000 spettatori (1.1%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 122.000 spettatori (1.0%)