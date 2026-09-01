Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai sfiora la tripletta nella giornata di lunedì 31 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Il giovane Montalbano (Rai1) a chiudere davanti a Scherzi a Parte (Canale5) e The Killer’s Game (Italia1). Giù dal podio Interno (Rai2), seguito da Filorosso (Rai3), Zona Bianca (Rete4), La torre di Babele (La7), Little Big Italy (Nove) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 31 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Scherzi a Parte, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e Filorosso di Antonino Monteleone

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, Il Giovane Montalbano 2 (replica) : 2.263.000 spettatori (17.5%)

: 2.263.000 spettatori (17.5%) Canale5, Scherzi a Parte (replica) : 1.162.000 spettatori (10.8%)

: 1.162.000 spettatori (10.8%) Italia1, The Killer’s Game: 913.000 spettatori (6.4%)

Fuori dal podio:

Rai2, Inferno : 863.000 spettatori (6.2%)

: 863.000 spettatori (6.2%) Rai3, Filorosso : 601.000 spettatori (5.3%)

: 601.000 spettatori (5.3%) Rete4, Zona Bianca : 537.000 spettatori (5.3%)

: 537.000 spettatori (5.3%) La7, La Torre di Babele (replica) : 538.000 spettatori (3.5%)

: 538.000 spettatori (3.5%) Nove, Little Big Italy : 321.000 spettatori (3.1%)

: 321.000 spettatori (3.1%) Tv8, Dinner Club: 222.000 spettatori (2.0%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.419.000 spettatori (26.3%)

: 4.419.000 spettatori (26.3%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.446.000 spettatori (20.5%)

: 3.446.000 spettatori (20.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.618.000 spettatori (15.5%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.316.000 spettatori (7.7%)

: 1.316.000 spettatori (7.7%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.256.000 spettatori (7.3%)

: 1.256.000 spettatori (7.3%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.003.000 spettatori (5.9%)

: 1.003.000 spettatori (5.9%) Rete4, 4 di Sera (prima parte): 805.000 spettatori (4.9%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 748.000 spettatori (4.4%)

: 748.000 spettatori (4.4%) Rai2, TG2 Post : 579.000 spettatori (3.4%)

: 579.000 spettatori (3.4%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 467.000 spettatori (2.8%)

: 467.000 spettatori (2.8%) Tv8, 4 Ristoranti: 448.000 spettatori (2.7%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.145.000 spettatori (23.6%)

: 3.145.000 spettatori (23.6%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.164.000 spettatori (20.9%)

: 2.164.000 spettatori (20.9%) Rai3, news dei TGR: 2.072.000 spettatori (15.2%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.679.000 spettatori (14.1%)

: 1.679.000 spettatori (14.1%) Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.203.000 spettatori (12.7%)

1.203.000 spettatori (12.7%) Rete4, La Promessa : 898.000 spettatori (5.9%)

: 898.000 spettatori (5.9%) Rete4, 10 Minuti : 739.000 spettatori (5.8%)

: 739.000 spettatori (5.8%) Rai3, Blob : 733.000 spettatori (4.8%)

: 733.000 spettatori (4.8%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 691.000 spettatori (4.3%)

: 691.000 spettatori (4.3%) Rai2, TGSport Sera : 389.000 spettatori (4.2%)

: 389.000 spettatori (4.2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 405.000 spettatori (3.8%)

: 405.000 spettatori (3.8%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 555.000 spettatori (3.8%)

: 555.000 spettatori (3.8%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 551.000 spettatori (3.7%)

E ancora: