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Ascolti tv ieri lunedì 4 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, GialappaShow, Quarta Repubblica

Ascolti tv lunedì 4 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Ulisse che affronta I Cesaroni, GialappaShow, Augias e Porro

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 4 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire dietro a I Cesaroni (Canale 5) ma davanti ad Attacco al potere (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), The Floor (Rai 2), La Torre di Babele (La7), GialappaShow (Tv8), Newsroom (Rai 3) con Monica MaggioniLittle Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, Maggioni, Porro, GialappaShow e Augias

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Canale 5, I Cesaroni: 2.775.000 spettatori (15,7%);
  • Rai 1, Ulisse: 2.699.000 spettatori (17,2%);
  • Italia 1, Attacco al potere: 1.2215.000 spettatori (7,3%).

Fuori dal podio:

  • Rete 4, Quarta Repubblica: 886.000 spettatori (7,3%);
  • Rai 2, The Floor: 824.000 spettatori (5,5%);
  • La7, La Torre di Babele: 781.000 spettatori (4,3%);
  • Tv8, GialappaShow: 642.000 spettatori (4,4%);
  • Rai 3, Newsroom: 517.000 spettatori (3,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 498.000 spettatori (2,9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.149.000 spettatori (25%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.701.000 spettatori (22,7%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 3.950.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.814.000 spettatori (19,3%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.848.000 spettatori (8,9%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.402.000 spettatori (6,7%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 999.000 spettatori (5,1%);
  • Italia 1, NCIS: 993.000 spettatori (4,8%).

E ancora:

  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 977.000 spettatori (5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 853.000 spettatori (4,1%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 526.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, The Cage: 469.000 spettatori (2,3%);
  • Tv8, Foodish: 441.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.297.000 spettatori (28,1%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.987.000 spettatori (25,5%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.627.000 spettatori (19%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.037.000 spettatori (13,1%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.859.000 spettatori (18,2%);
  • Rai 3, Blob: 940.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, La promessa: 876.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Kong: 735.000 spettatori (3,9%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 729.000 spettatori (5%);
  • Rai 2, FBI2° episodio: 623.000 spettatori (3,6%);
  • Italia 1, Hawaii Five-0: 542.000 spettatori (3,2%).

E ancora:

  • Rai 2, FBI – 1° episodio: 435.000 spettatori (3,2%);
  • Nove, The Cage: 406.000 spettatori (2,3%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 381.000 spettatori (2,4%);
  • Italia 1, Gf Vip: 313.000 spettatori (2,9%);
  • Nove, Little Big Italy: 311.000 spettatori (2,8%);
  • La7, Ignoto X: 305.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 295.000 spettatori (3%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 236.000 spettatori (1,8%).

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