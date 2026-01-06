Ascolti tv ieri lunedì 5 gennaio chi ha vinto nettamente tra Ogni promessa è debito e Io sono Farah
Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata tra Ogni promessa è debito e Io sono Farah: chi ha avuto la meglio
Netta vittoria di Rai 1 in prime time lunedì 4 gennaio 2026. Ogni promessa è debito ha battuto agevolmente Io sono Farah proposto da Canale 5 che, in termini di ascolti tv assoluti ha fatto peggio anche del film trasmesso da Italia 1, Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. Nell’access prime time, lotta serrata tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. A vincere, seppur di poco, è stato il programma di Gerry Scotti. Sempre per quel che riguarda i dati Auditel, nella fascia preserale il quiz L’Eredità si conferma leader indiscusso, travolgendo Caduta Libera con circa 10 punti in più di share.
Ascolti tv 5 gennaio: Ogni promessa è debito batte Io sono Farah
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compresa:
- Rai 1, Ogni promessa è debito: 2.867.000 spettatori (17,5%);
- Italia 1, Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York: 2.071.000 spettatori (11,6%);
- Canale 5, Io sono Farah: 1.812.000 spettatori (12,2%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Quarta Repubblica: 1.086.000 spettatori (7,9%);
- La7, Una giornata particolare: 768.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Il ragazzo e l’airone: 568.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Il Collegio 9: 558.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Cash or Trash – Il Natale dei Tesori: 435.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, I Tre Moschettieri – Milady: 402.000 spettatori (2,3%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.207.000 spettatori (25,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.189.000 spettatori (25,4%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.294.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.511.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.444.000 spettatori (7,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.047.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.042.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 931.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 756.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 503.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TG2 Post: 495.000 spettatori (2,4%);
- Nove, The Cage: 491.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.710.000 spettatori (27,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.521.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.738.000 spettatori (16,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.477.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.901.000 spettatori (13,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.102.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 1.089.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.016.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Via dei Matti N° 0: 830.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, C.S.I. – Scena del Crimine: 789.000 spettatori (4.3%);
- Nove, Cash or Trash: 721.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, Studio Aperto Mag: 629.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Little Big Italy: 429.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, 9-1-1: 402.000 spettatori (2,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 400.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Hotel: 327.000 spettatori (1,9%);
- Rai 2, Il Viaggio della Torcia: 263.000 spettatori (1.9%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 188.000 spettatori (1,2%).