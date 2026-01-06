Ascolti tv ieri lunedì 5 gennaio chi ha vinto nettamente tra Ogni promessa è debito e Io sono Farah

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Netta vittoria di Rai 1 in prime time lunedì 4 gennaio 2026. Ogni promessa è debito ha battuto agevolmente Io sono Farah proposto da Canale 5 che, in termini di ascolti tv assoluti ha fatto peggio anche del film trasmesso da Italia 1, Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York. Nell’access prime time, lotta serrata tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. A vincere, seppur di poco, è stato il programma di Gerry Scotti. Sempre per quel che riguarda i dati Auditel, nella fascia preserale il quiz L’Eredità si conferma leader indiscusso, travolgendo Caduta Libera con circa 10 punti in più di share.

Ascolti tv 5 gennaio: Ogni promessa è debito batte Io sono Farah

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compresa:

Rai 1, Ogni promessa è debito : 2.867.000 spettatori (17,5%);

: 2.867.000 spettatori (17,5%); Italia 1, Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York : 2.071.000 spettatori (11,6%);

2.071.000 spettatori (11,6%); Canale 5, Io sono Farah: 1.812.000 spettatori (12,2%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Quarta Repubblica : 1.086.000 spettatori (7,9%);

: 1.086.000 spettatori (7,9%); La7, Una giornata particolare : 768.000 spettatori (4,5%);

: 768.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Il ragazzo e l’airone : 568.000 spettatori (3,1%);

: 568.000 spettatori (3,1%); Rai 2, Il Collegio 9 : 558.000 spettatori (3,3%);

: 558.000 spettatori (3,3%); Nove, Cash or Trash – Il Natale dei Tesori : 435.000 spettatori (2,5%);

: 435.000 spettatori (2,5%); Tv8, I Tre Moschettieri – Milady: 402.000 spettatori (2,3%).

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.207.000 spettatori (25,5%);

: 5.207.000 spettatori (25,5%); Rai 1, Affari Tuoi : 5.189.000 spettatori (25,4%);

: 5.189.000 spettatori (25,4%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.294.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.511.000 spettatori (7,4%);

: 1.511.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Un posto al sole : 1.444.000 spettatori (7,1%);

: 1.444.000 spettatori (7,1%); Italia 1, NCIS : 1.047.000 spettatori (5,2%);

: 1.047.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.042.000 spettatori (5,2%);

: 1.042.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 931.000 spettatori (4,7%);

: 931.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 756.000 spettatori (3,7%);

: 756.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 503.000 spettatori (2,5%);

: 503.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TG2 Post : 495.000 spettatori (2,4%);

: 495.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage: 491.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.710.000 spettatori (27,1%);

: 4.710.000 spettatori (27,1%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.521.000 spettatori (23,4%);

: 3.521.000 spettatori (23,4%); Canale 5, Caduta libera: 2.738.000 spettatori (16,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.477.000 spettatori (14%);

: 2.477.000 spettatori (14%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.901.000 spettatori (13,6%);

: 1.901.000 spettatori (13,6%); Rete 4, La promessa : 1.102.000 spettatori (5,8%);

: 1.102.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Blob : 1.089.000 spettatori (5,8%);

: 1.089.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 10 Minuti : 1.016.000 spettatori (6%);

: 1.016.000 spettatori (6%); Rai 3, Via dei Matti N° 0 : 830.000 spettatori (4,3%);

: 830.000 spettatori (4,3%); Italia 1, C.S.I. – Scena del Crimine : 789.000 spettatori (4.3%);

: 789.000 spettatori (4.3%); Nove, Cash or Trash : 721.000 spettatori (3,8%);

: 721.000 spettatori (3,8%); Rai 2, Studio Aperto Mag : 629.000 spettatori (4,1%);

: 629.000 spettatori (4,1%); Nove, Little Big Italy : 429.000 spettatori (2,9%);

: 429.000 spettatori (2,9%); Rai 2, 9-1-1 : 402.000 spettatori (2,1%);

: 402.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera : 400.000 spettatori (2,9%);

: 400.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Hotel : 327.000 spettatori (1,9%);

: 327.000 spettatori (1,9%); Rai 2, Il Viaggio della Torcia : 263.000 spettatori (1.9%);

: 263.000 spettatori (1.9%); Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 188.000 spettatori (1,2%).