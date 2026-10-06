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Ascolti TV ieri lunedì 5 ottobre, Italia batte Turchia ma anche Gf Vip e Lo Stato delle Cose: i dati Auditel

Italia-Turchia vince la prima serata con 8 milioni: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel

Aggiornato: 4 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ascolti TV di lunedì 5 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Italia-Turchia e Gf Vip. In access prime time Affari Tuoi "salta" e La Ruota della Fortuna ha campo libero, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.

La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 5 ottobre 2026, premia Italia-Turchia su Rai 1: la 4^ giornata di Nations League conquista 8 milioni di spettatori e il 38,1% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.778.000 spettatori e il 16%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a dominare, sfruttando l’assenza di Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 5 ottobre: chi ha vinto tra Italia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di lunedì 5 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai 1, Italia-Turchia: 8.000.000 spettatori (38,1%);
  • Canale 5, Gf Vip: 1.778.000 spettatori (16%);
  • Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.170.000 spettatori (8,2%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, Jack Reacher: 1.126.000 spettatori (6,3%);
  • Rai 2, La ragazza della palude: 1.009.000 spettatori (5,8%);
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 696.000 spettatori (3,9%);
  • La7, La Torre di Babele: 685.000 spettatori (3,6%);
  • Tv8, Io prima di te: 387.000 spettatori (2,4%);
  • Nove, Little Big Italy: 359.000 spettatori (2,7%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, ANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi,

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti “salta” un giro nell’access prime time di lunedì 5 ottobre, col gioco dei pacchi in pausa per lasciare spazio alla Nazionale.

Così, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.753.000 spettatori e il 25,7%.

Questi i dati completi:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.446.000 spettatori (20,6%);
  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.565.000 spettatori (16,9%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.572.000 spettatori (7,1%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.218.000 spettatori (5,5%);
  • Rai 3Il cavallo e la torre: 1.132.000 spettatori (5,6%).
  • Italia 1, NCIS: 1.032.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 920.000 spettatori (4,5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 748.000 spettatori (3,4%);
  • Nove, Cash or Trash: 597.000 spettatori (2,8%);
  • Tv8, Foodish: 473.000 spettatori (2,2%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di lunedì 5 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 4.087.000 spettatori (25,1%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.781.000 spettatori (22,3%);
  • Rai 3, TGR: 2.382.000 spettatori (14,2%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.105.000 spettatori (14,5%);
  • Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.375.000 spettatori (12,8%).

A seguire:

  • Rai 3, Blob: 1.051.000 spettatori (5,7%);
  • Rai 2, Italia-Polonia: 1.046.000 spettatori (7,9%);
  • Rete 4, La Promessa: 972.000 spettatori (5,3%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 860.000 spettatori (4,5%);
  • Italia 1, CSI: 556.000 spettatori (3,1%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 427.000 spettatori (2,6%);
  • La7, Ignoto X: 304.000 spettatori (2,3%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 286.000 spettatori (2,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,5%);.

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