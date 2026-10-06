Ascolti TV ieri lunedì 5 ottobre, Italia batte Turchia ma anche Gf Vip e Lo Stato delle Cose: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ascolti TV di lunedì 5 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Italia-Turchia e Gf Vip. In access prime time Affari Tuoi "salta" e La Ruota della Fortuna ha campo libero, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.

La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 5 ottobre 2026, premia Italia-Turchia su Rai 1: la 4^ giornata di Nations League conquista 8 milioni di spettatori e il 38,1% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.778.000 spettatori e il 16%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a dominare, sfruttando l’assenza di Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 5 ottobre: chi ha vinto tra Italia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di lunedì 5 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1, Italia-Turchia : 8.000.000 spettatori (38,1%);

: 8.000.000 spettatori (38,1%); Canale 5, Gf Vip : 1.778.000 spettatori (16%);

: 1.778.000 spettatori (16%); Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.170.000 spettatori (8,2%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, Jack Reacher : 1.126.000 spettatori (6,3%);

: 1.126.000 spettatori (6,3%); Rai 2, La ragazza della palude : 1.009.000 spettatori (5,8%);

: 1.009.000 spettatori (5,8%); Rete 4, Quarta Repubblica : 696.000 spettatori (3,9%);

: 696.000 spettatori (3,9%); La7, La Torre di Babele : 685.000 spettatori (3,6%);

: 685.000 spettatori (3,6%); Tv8, Io prima di te : 387.000 spettatori (2,4%);

: 387.000 spettatori (2,4%); Nove, Little Big Italy: 359.000 spettatori (2,7%).

ANSA

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti “salta” un giro nell’access prime time di lunedì 5 ottobre, col gioco dei pacchi in pausa per lasciare spazio alla Nazionale.

Così, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.753.000 spettatori e il 25,7%.

Questi i dati completi:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.446.000 spettatori (20,6%);

: 4.446.000 spettatori (20,6%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.565.000 spettatori (16,9%);

: 3.565.000 spettatori (16,9%); Rai 3, Un posto al sole: 1.572.000 spettatori (7,1%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.218.000 spettatori (5,5%);

: 1.218.000 spettatori (5,5%); Rai 3 , Il cavallo e la torre : 1.132.000 spettatori (5,6%).

, : 1.132.000 spettatori (5,6%). Italia 1, NCIS : 1.032.000 spettatori (4,8%);

: 1.032.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte : 920.000 spettatori (4,5%);

: 920.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 748.000 spettatori (3,4%);

: 748.000 spettatori (3,4%); Nove, Cash or Trash : 597.000 spettatori (2,8%);

: 597.000 spettatori (2,8%); Tv8, Foodish: 473.000 spettatori (2,2%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di lunedì 5 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.087.000 spettatori (25,1%);

: 4.087.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.781.000 spettatori (22,3%);

: 2.781.000 spettatori (22,3%); Rai 3, TGR : 2.382.000 spettatori (14,2%);

: 2.382.000 spettatori (14,2%); Canale 5, Caduta Libera : 2.105.000 spettatori (14,5%);

: 2.105.000 spettatori (14,5%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.375.000 spettatori (12,8%).

A seguire:

Rai 3, Blob : 1.051.000 spettatori (5,7%);

: 1.051.000 spettatori (5,7%); Rai 2, Italia-Polonia : 1.046.000 spettatori (7,9%);

: 1.046.000 spettatori (7,9%); Rete 4, La Promessa : 972.000 spettatori (5,3%);

: 972.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Fin che la barca va : 860.000 spettatori (4,5%);

: 860.000 spettatori (4,5%); Italia 1, CSI : 556.000 spettatori (3,1%);

: 556.000 spettatori (3,1%); Tv8, 4 Ristoranti : 427.000 spettatori (2,6%);

: 427.000 spettatori (2,6%); La7, Ignoto X : 304.000 spettatori (2,3%);

: 304.000 spettatori (2,3%); Italia 1 , Studio Aperto Mag : 286.000 spettatori (2,1%);

: 286.000 spettatori (2,1%); Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,5%);.