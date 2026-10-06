Ascolti TV ieri lunedì 5 ottobre, Italia batte Turchia ma anche Gf Vip e Lo Stato delle Cose: i dati Auditel
Italia-Turchia vince la prima serata con 8 milioni: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
Ascolti TV di lunedì 5 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Italia-Turchia e Gf Vip. In access prime time Affari Tuoi "salta" e La Ruota della Fortuna ha campo libero, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 5 ottobre 2026, premia Italia-Turchia su Rai 1: la 4^ giornata di Nations League conquista 8 milioni di spettatori e il 38,1% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.778.000 spettatori e il 16%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a dominare, sfruttando l’assenza di Affari Tuoi, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 5 ottobre: chi ha vinto tra Italia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Ascolti TV 5 ottobre: chi ha vinto tra Italia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 5 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Italia-Turchia: 8.000.000 spettatori (38,1%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.778.000 spettatori (16%);
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.170.000 spettatori (8,2%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Jack Reacher: 1.126.000 spettatori (6,3%);
- Rai 2, La ragazza della palude: 1.009.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 696.000 spettatori (3,9%);
- La7, La Torre di Babele: 685.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Io prima di te: 387.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 359.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti “salta” un giro nell’access prime time di lunedì 5 ottobre, col gioco dei pacchi in pausa per lasciare spazio alla Nazionale.
Così, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.753.000 spettatori e il 25,7%.
Questi i dati completi:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.446.000 spettatori (20,6%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.565.000 spettatori (16,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.572.000 spettatori (7,1%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.218.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.132.000 spettatori (5,6%).
- Italia 1, NCIS: 1.032.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 920.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 748.000 spettatori (3,4%);
- Nove, Cash or Trash: 597.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 473.000 spettatori (2,2%).
Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 5 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.087.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.781.000 spettatori (22,3%);
- Rai 3, TGR: 2.382.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.105.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.375.000 spettatori (12,8%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.051.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Italia-Polonia: 1.046.000 spettatori (7,9%);
- Rete 4, La Promessa: 972.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 860.000 spettatori (4,5%);
- Italia 1, CSI: 556.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 427.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 304.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 286.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,5%);.