Ascolti tv ieri lunedì 6 aprile chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia e Giletti
Ascolti tv lunedì 6 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Io e te dobbiamo parlare che affronta Le donne della Bibbia, Giletti e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 6 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Io e te dobbiamo parlare (Rai 1) a finire davanti a Le donne della Bibbia (Canale 5) e a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio The Transporter 3 (Italia 1), The Floor (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 6 aprile: chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia, Giletti, Porro, GialappaShow e Augias
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 6 aprile: chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia, Giletti, Porro, GialappaShow e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Io e te dobbiamo parlare: 2.444.000 spettatori (15,7%);
- Canale 5, Le donne della Bibbia: 2.042.000 spettatori (15,5%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.083.000 spettatori (8,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, The Transporter 3: 938.000 spettatori (6%);
- Rai 2, The Floor: 787.000 spettatori (5,5%);
- Tv8, GialappaShow: 738.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 624.000 spettatori (5,5%);
- La7, La Torre di Babele: 535.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Little Big Italy: 450.000 spettatori (2,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.550.000 spettatori (25,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.322.000 spettatori (24%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.435.000 spettatori (19,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.111.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.038.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 955.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, NCIS: 909.000 spettatori (5,1%);
- La7, Barbero risponde: 909.000 spettatori (5,1%);
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 680.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, Foodish: 514.000 spettatori (2,9%);
- Nove, The Cage: 398.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.546.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.440.000 spettatori (21,4%);
- Canale 5, Caduta libera: 1.915.000 spettatori (14,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.900.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.255.000 spettatori (12,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.007.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Blob: 910.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Vita da artista: 837.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 819.000 spettatori (6%);
- Nove, Cash or Trash: 621.000 spettatori (3,7%);
- Italia 1, CSI: 477.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 451.000 spettatori (2,8%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 312.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 310.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 305.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 301.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Gf Vip: 295.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 215.000 spettatori (1,8%).