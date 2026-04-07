Ascolti tv ieri lunedì 6 aprile chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia e Giletti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 6 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Io e te dobbiamo parlare (Rai 1) a finire davanti a Le donne della Bibbia (Canale 5) e a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio The Transporter 3 (Italia 1), The Floor (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 aprile: chi ha vinto tra Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia, Giletti, Porro, GialappaShow e Augias

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Io e te dobbiamo parlare : 2.444.000 spettatori (15,7%);

: 2.444.000 spettatori (15,7%); Canale 5, Le donne della Bibbia : 2.042.000 spettatori (15,5%);

: 2.042.000 spettatori (15,5%); Rai 3, Lo stato delle cose: 1.083.000 spettatori (8,2%).

Fuori dal podio:

Italia 1, The Transporter 3 : 938.000 spettatori (6%);

938.000 spettatori (6%); Rai 2, The Floor : 787.000 spettatori (5,5%);

: 787.000 spettatori (5,5%); Tv8, GialappaShow : 738.000 spettatori (5,5%);

: 738.000 spettatori (5,5%); Rete 4, Quarta Repubblica : 624.000 spettatori (5,5%);

: 624.000 spettatori (5,5%); La7, La Torre di Babele : 535.000 spettatori (3,2%);

: 535.000 spettatori (3,2%); Nove, Little Big Italy: 450.000 spettatori (2,9%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.550.000 spettatori (25,1%);

: 4.550.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.322.000 spettatori (24%);

: 4.322.000 spettatori (24%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.435.000 spettatori (19,6%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.111.000 spettatori (6,2%);

: 1.111.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.038.000 spettatori (5,9%);

: 1.038.000 spettatori (5,9%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 955.000 spettatori (5,5%);

: 955.000 spettatori (5,5%); Italia 1, NCIS : 909.000 spettatori (5,1%);

: 909.000 spettatori (5,1%); La7, Barbero risponde: 909.000 spettatori (5,1%);

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 680.000 spettatori (3,7%);

: 680.000 spettatori (3,7%); Tv8, Foodish : 514.000 spettatori (2,9%);

: 514.000 spettatori (2,9%); Nove, The Cage: 398.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.546.000 spettatori (25,3%);

: 3.546.000 spettatori (25,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.440.000 spettatori (21,4%);

: 2.440.000 spettatori (21,4%); Canale 5, Caduta libera: 1.915.000 spettatori (14,9%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.900.000 spettatori (13,3%);

: 1.900.000 spettatori (13,3%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.255.000 spettatori (12,1%);

: 1.255.000 spettatori (12,1%); Rete 4, La promessa : 1.007.000 spettatori (6,2%);

: 1.007.000 spettatori (6,2%); Rai 3, Blob : 910.000 spettatori (5,6%);

: 910.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Vita da artista : 837.000 spettatori (4,8%);

: 837.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 10 Minuti : 819.000 spettatori (6%);

: 819.000 spettatori (6%); Nove, Cash or Trash : 621.000 spettatori (3,7%);

: 621.000 spettatori (3,7%); Italia 1, CSI: 477.000 spettatori (3,1%);

477.000 spettatori (3,1%); Rai 2, FBI – 2° episodio: 451.000 spettatori (2,8%).

E ancora:

Rai 2, FBI – 1° episodio : 312.000 spettatori (2,5%);

– : 312.000 spettatori (2,5%); Rai 2, TgSport Sera : 310.000 spettatori (3%);

: 310.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 305.000 spettatori (2%);

: 305.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 301.000 spettatori (2,7%);

: 301.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Gf Vip: 295.000 spettatori (2,7%);

295.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 215.000 spettatori (1,8%).