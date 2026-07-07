Ascolti tv ieri lunedì 6 luglio chi ha vinto tra Mondiali 2026, Tre di troppo, Filorosso e La Torre di Babele

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 6 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) senza Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Portogallo-Spagna (Rai 1) a finire davanti a Tre di troppo (Canale 5) e a No way up (Italia 1). Ai piedi del podio Boss in incognito (Rai 2), Filorosso (Rai 3) con Antonino Monteleone, L’uomo che sussurrava ai cavalli (Rete 4), Little Big Italy (Nove), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias e La rivincita delle bionde (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 luglio: chi ha vinto tra Portogallo-Spagna, Tre di troppo, Augias e Filorosso

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Portogallo-Spagna – 2° tempo : 8.199.000 spettatori (46,9%);

: 8.199.000 spettatori (46,9%); Rai 1, Portogallo-Spagna – 1° tempo : 7.338.000 spettatori (38,7%);

: 7.338.000 spettatori (38,7%); Canale 5, Tre di troppo : 1.502.000 spettatori (10,4%);

: 1.502.000 spettatori (10,4%); Italia 1, No way up: 81209.000 spettatori (4,7%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Boss in incognito : 681.000 spettatori (4,6%);

: 681.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Filorosso : 584.000 spettatori (4,2%);

: 584.000 spettatori (4,2%); Rete 4, L’uomo che sussurrava ai cavalli : 448.000 spettatori (3,6%);

: 448.000 spettatori (3,6%); Nove, Little Big Italy : 359.000 spettatori (2,1%);

: 359.000 spettatori (2,1%); La7, La Torre di Babele : 329.000 spettatori (1,8%);

: 329.000 spettatori (1,8%); Tv8, La rivincita delle bionde: 307.000 spettatori (1,8%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.971.000 spettatori (21,5%);

: 3.971.000 spettatori (21,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.317.000 spettatori (20,1%);

: 3.317.000 spettatori (20,1%); Rai 3, Un posto al sole: 1.383.000 spettatori (7,8%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.118.000 spettatori (6,3%);

: 1.118.000 spettatori (6,3%); Italia 1, NCIS : 899.000 spettatori (5,1%);

: 899.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 776.000 spettatori (4,8%);

: 776.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 560.000 spettatori (3,1%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 366.000 spettatori (2%);

: 366.000 spettatori (2%); Rai 2, Tg2 Post : 389.000 spettatori (2,1%);

: 389.000 spettatori (2,1%); Tv8, Foodish: 360.000 spettatori (2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Avanti un altro e Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.434.000 spettatori (27,2%);

: 3.434.000 spettatori (27,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.283.000 spettatori (22,9%);

: 2.283.000 spettatori (22,9%); Canale 5, Avanti un altro: 1.778.000 spettatori (15,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.958.000 spettatori (15,3%);

: 1.958.000 spettatori (15,3%); Canale 5, Avanti il primo : 1.199.000 spettatori (13,8%);

: 1.199.000 spettatori (13,8%); Rai 3, Blob : 796.000 spettatori (5,5%);

: 796.000 spettatori (5,5%); Rete 4, La promessa : 740.000 spettatori (5,3%);

: 740.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Via dei Matti n° 0: 649.000 spettatori (4,2%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0: 549.000 spettatori (3,9%);

549.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Italia chiama America : 422.000 spettatori (2,3%);

: 422.000 spettatori (2,3%); Nove, Cash or Trash : 407.000 spettatori (3%);

: 407.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 356.000 spettatori (2,7%);

: 356.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 263.000 spettatori (2,6%);

263.000 spettatori (2,6%); Nove, Little Big Italy : 206.000 spettatori (2,4%);

: 206.000 spettatori (2,4%); La7, Grantchester – 2° episodio : 108.000 spettatori (1%);

: 108.000 spettatori (1%); La7, Grantchester – 1° episodio: 103.000 spettatori (1,2%).