Ascolti tv ieri lunedì 6 ottobre chi ha vinto tra Grande Fratello, Blanca 3, Boss in incognito e Giletti
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 6 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Blanca 3 (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias. Ai piedi del podio I mercenari 3 (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, Boss in Incognito (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Little Big Italy (Nove) e Now you see me (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 6 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 3, Grande Fratello, Boss in Incognito, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Blanca 3: 3.870.000 spettatori (23,8%);
- Canale 5, Grande Fratello: 2.088.000 spettatori (15,6%);
- La7, La Torre di Babele: 913.000 spettatori (5%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, I mercenari 3: 946.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 847.000 spettatori (5,7%);
- Rai 2, Boss in Incognito: 770.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 685.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Little Big Italy: 485.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Now you see me: 330.000 spettatori (1,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.394.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.895.000 spettatori (22,9%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.416.000 spettatori (21,1%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.989.000 spettatori (19,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.759.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.398.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.303.000 spettatori (6,1%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.171.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 949.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 926.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, Foodish: 552.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 475.000 spettatori (2,2%);
- Nove, The Cage: 463.000 spettatori (2,2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.085.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.951.000 spettatori (19,5%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.745.000 spettatori (21,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.518.000 spettatori (14,8%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.945.000 spettatori (17,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.037.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 928.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 892.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 873.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, NCIS: 590.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Cash or Trash: 576.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie: 558.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 544.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 370.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 358.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 283.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 274.000 spettatori (2,8%).