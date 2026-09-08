Ascolti tv ieri lunedì 7 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Nicola Porro

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 7 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Il giovane Montalbano (Rai 1) a chiudere dietro a Temptation Island e poi e poi (Canale 5) ma davanti a Killer Elite (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica con Nicola Porro (Rete 4), Io sono ancora qui (Rai 3), Little Big Italy (Nove), Italia-Cina di Basket femminile (Rai 2), La Torre di Babele (La7) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 7 settembre: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Temptation Island e poi e poi : 3.377.000 spettatori (24%);

: 3.377.000 spettatori (24%); Rai 1, Il commissario Montalbano : 2.290.000 spettatori (15,9%);

: 2.290.000 spettatori (15,9%); Italia 1, Killer Elite: 1.000.000 spettatori (6,5%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Quarta Repubblica : 711.000 spettatori (6,3%);

: 711.000 spettatori (6,3%); Rai 3, Io sono ancora qui : 631.000 spettatori (4,2%);

: 631.000 spettatori (4,2%); Nove, Little Big Italy: 602.000 spettatori (3,9%).

602.000 spettatori (3,9%). Rai 2, Basket femminile Italia-Cina : 580.000 spettatori (3,3%);

: 580.000 spettatori (3,3%); La7, La Torre di Babele : 541.000 spettatori (3,3%);

: 541.000 spettatori (3,3%); Tv8, Dinner Club: 179.000 spettatori (1,5%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.468.000 spettatori (25,2%);

: 4.468.000 spettatori (25,2%); Rai 1, Affari Tuoi : 3.628.000 spettatori (20,5%);

: 3.628.000 spettatori (20,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.539.000 spettatori (21,3%).

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.407.000 spettatori (7,9%);

: 1.407.000 spettatori (7,9%); Rete 4, Realpolitik – 1^ parte : 1.040.000 spettatori (6%);

: 1.040.000 spettatori (6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 938.000 spettatori (5,5%);

: 938.000 spettatori (5,5%); Italia 1, NCIS : 899.000 spettatori (5,1%);

: 899.000 spettatori (5,1%); Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 826.000 spettatori (4,7%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 499.000 spettatori (2,8%);

: 499.000 spettatori (2,8%); Tv8, Foodish: 416.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.320.000 spettatori (24,7%);

: 3.320.000 spettatori (24,7%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.188.000 spettatori (21,6%);

: 2.188.000 spettatori (21,6%); Rai 3, TGR: 2.181.000 spettatori (15,9%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.969.000 spettatori (16,5%);

: 1.969.000 spettatori (16,5%); Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida : 1.375.000 spettatori (14,9%);

: 1.375.000 spettatori (14,9%); Rai 3, Blob : 918.000 spettatori (6%);

: 918.000 spettatori (6%); Rete 4, La promessa : 821.000 spettatori (5,3%);

: 821.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Il provinciale : 692.000 spettatori (4,2%);

: 692.000 spettatori (4,2%); Rete 4, 10 Minuti : 686.000 spettatori (5,3%);

: 686.000 spettatori (5,3%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 662.000 spettatori (4,4%).

E ancora:

Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio : 456.000 spettatori (4,1%);

: 456.000 spettatori (4,1%); Rete 4, Cash or Trash : 410.000 spettatori (2,8%);

: 410.000 spettatori (2,8%); Italia 1, CSI: 376.000 spettatori (2,5%);

376.000 spettatori (2,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 311.000 spettatori (2,2%);

: 311.000 spettatori (2,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 264.000 spettatori (2,5%);

264.000 spettatori (2,5%); Nove, Little Big Italy : 217.000 spettatori (2,6%).

: 217.000 spettatori (2,6%). La7, Ignoto X: 184.000 spettatori (1,7%).