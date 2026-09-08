Ascolti tv ieri lunedì 7 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Nicola Porro
Ascolti tv lunedì 7 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Temptation Island che affronta Il giovane Montalbano e Quarta Repubblica
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 7 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Il giovane Montalbano (Rai 1) a chiudere dietro a Temptation Island e poi e poi (Canale 5) ma davanti a Killer Elite (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica con Nicola Porro (Rete 4), Io sono ancora qui (Rai 3), Little Big Italy (Nove), Italia-Cina di Basket femminile (Rai 2), La Torre di Babele (La7) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 7 settembre: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Quarta Repubblica
- I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 7 settembre: chi ha vinto tra Temptation Island, Il giovane Montalbano e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Temptation Island e poi e poi: 3.377.000 spettatori (24%);
- Rai 1, Il commissario Montalbano: 2.290.000 spettatori (15,9%);
- Italia 1, Killer Elite: 1.000.000 spettatori (6,5%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Quarta Repubblica: 711.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Io sono ancora qui: 631.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Little Big Italy: 602.000 spettatori (3,9%).
- Rai 2, Basket femminile Italia-Cina: 580.000 spettatori (3,3%);
- La7, La Torre di Babele: 541.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Dinner Club: 179.000 spettatori (1,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.468.000 spettatori (25,2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.628.000 spettatori (20,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.539.000 spettatori (21,3%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.407.000 spettatori (7,9%);
- Rete 4, Realpolitik – 1^ parte: 1.040.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 938.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, NCIS: 899.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, Realpolitik – 2^ parte: 826.000 spettatori (4,7%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 499.000 spettatori (2,8%);
- Tv8, Foodish: 416.000 spettatori (2,4%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.320.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.188.000 spettatori (21,6%);
- Rai 3, TGR: 2.181.000 spettatori (15,9%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 1.969.000 spettatori (16,5%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.375.000 spettatori (14,9%);
- Rai 3, Blob: 918.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La promessa: 821.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Il provinciale: 692.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 686.000 spettatori (5,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 662.000 spettatori (4,4%).
E ancora:
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 456.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, Cash or Trash: 410.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, CSI: 376.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 311.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 264.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 217.000 spettatori (2,6%).
- La7, Ignoto X: 184.000 spettatori (1,7%).