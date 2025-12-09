Ascolti tv ieri lunedì 8 dicembre chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Giletti, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 8 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Sandokan (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Fast X (Italia 1), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), 1917 (Rai 2) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 8 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Sandokan – 1° episodio: 4.615.000 spettatori (25,4%);
- Rai 1, Sandokan – 2° episodio: 4.227.000 spettatori (30,5%);
- Canale 5, Grande Fratello: 1.586.000 spettatori (13,6%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 932.000 spettatori (6,2%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Fast X: 911.000 spettatori (5,8%);
- La7, La Torre di Babele: 911.000 spettatori (5%);
- Tv8, GialappaShow: 676.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 557.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, 1917: 458.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 365.000 spettatori (2,1%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.056.000 spettatori (25%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.569.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.948.000 spettatori ( 20,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.906.000 spettatori (20,2%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.602.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.314.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.256.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.061.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 792.000 spettatori (4,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 590.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Foodish: 488.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 466.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 408.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.146.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.106.000 spettatori (21,2%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.715.000 spettatori (17,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.445.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.192.000 spettatori (15,8%);
- Rai 3, Blob: 1.043.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, La promessa: 980.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 903.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 895.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, CSI: 757.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 664.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Grande Fratello: 467.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 451.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 385.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TgSport Sera: 343.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 313.000 spettatori (1,7%);
- Rai 2, Road to Milano-Cortina 2026: 223.000 spettatori (1,4%);
- Tv8, Love Bugs: 205.000 spettatori (1,2%).