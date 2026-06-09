Ascolti tv ieri lunedì 8 giugno chi ha vinto tra Tutti tranne te, Super Karaoke, Porro, Giletti e Propaganda

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 8 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Tutti tranne te (Rai 1) a finire davanti a Super Karaoke (Canale 5) e a Mussolini – Le Verità Nascoste (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Hunter’s Prayer (Italia 1), Propaganda Live (La7), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), The Unknown (Rai 2), Little Big Italy (Nove) e Robin Hood (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 giugno: chi ha vinto tra Tutti tranne te, Super Karaoke, Quarta Repubblica, Propaganda e Giletti

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai 1, Tutti tranne te : 2.430.000 spettatori (15,8%);

: 2.430.000 spettatori (15,8%); Canale 5, Super Karaoke : 2.189.000 spettatori (19,1%);

: 2.189.000 spettatori (19,1%); Rai 3, Mussolini – Le verità nascoste: 1.016.000 spettatori (6,7%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Hunter’s Prayer : 840.000 spettatori (5%);

840.000 spettatori (5%); La7, Propaganda Live : 784.000 spettatori (6,2%);

: 784.000 spettatori (6,2%); Rete 4, Quarta Repubblica : 780.000 spettatori (6,6%);

: 780.000 spettatori (6,6%); Rai 2, The Unknown : 582.000 spettatori (3,7%);

: 582.000 spettatori (3,7%); Nove, Little Big Italy : 475.000 spettatori (3%);

: 475.000 spettatori (3%); Tv8, Robin Hood: 369.000 spettatori (2,7%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.825.000 spettatori (25,1%);

: 4.825.000 spettatori (25,1%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.352.000 spettatori (22,6%);

: 4.352.000 spettatori (22,6%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.578.000 spettatori (20%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 3.686.000 spettatori (21,7%);

: 3.686.000 spettatori (21,7%); La7, Otto e Mezzo : 1.845.000 spettatori (9,7%);

: 1.845.000 spettatori (9,7%); Rai 3, Un posto al sole : 1.303.000 spettatori (6,9%);

: 1.303.000 spettatori (6,9%); Italia 1, NCIS: 1.109.000 spettatori (5,9%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 876.000 spettatori (5%);

: 876.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 777.000 spettatori (4%);

: 777.000 spettatori (4%); Rai 2, Tg2 Post : 495.000 spettatori (2,6%);

: 495.000 spettatori (2,6%); Tv8, Celebrity Chef : 482.000 spettatori (2,6%);

: 482.000 spettatori (2,6%); Nove, Cash or Trash: 422.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.429.000 spettatori (26%);

: 3.429.000 spettatori (26%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.278.000 spettatori (22,7%);

: 2.278.000 spettatori (22,7%); Rai 3, TGR: 2.024.000 spettatori (15%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti un altro : 1.895.000 spettatori (16%);

: 1.895.000 spettatori (16%); Canale 5, Avanti il primo : 1.351.000 spettatori (15,4%);

: 1.351.000 spettatori (15,4%); Rete 4, La promessa : 948.000 spettatori (6,2%);

: 948.000 spettatori (6,2%); Rete 4, 10 Minuti : 861.000 spettatori (6,7%);

: 861.000 spettatori (6,7%); Rai 3, Tribù : 757.000 spettatori (4,5%);

: 757.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Blob : 742.000 spettatori (4,7%);

: 742.000 spettatori (4,7%); Italia 1, Hawaii Five-0: 644.000 spettatori (4,3%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash : 468.000 spettatori (3,2%).

: 468.000 spettatori (3,2%). Tv8, 4 Ristoranti : 360.000 spettatori (2,6%);

: 360.000 spettatori (2,6%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 352.000 spettatori (3,3%);

352.000 spettatori (3,3%); Rai 2, Italia-Albania Under 21 : 337.000 spettatori (3%);

: 337.000 spettatori (3%); La7, Ignoto X : 312.000 spettatori (2,9%);

: 312.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy: 201.000 spettatori (2,5%).