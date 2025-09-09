Ascolti tv ieri lunedì 8 settembre chi ha vinto tra Israele - Italia, Il diavolo veste Prada e Nicola Porro
Ascolti tv lunedì 8 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Israele - Italia che affronta Il diavolo veste Prada e Quarta Repubblica di Nicola Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 8 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Israele – Italia (Rai 1) domina contro Il diavolo veste Prada (Canale 5) con Meryl Streep e Chicago PD (Italia 1). Ai piedi del podio Formidabile Discoring (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Dog Days (Rai 3), Little Big Italy (Nove), Prima o poi mi sposo (Tv8) e Roma di piombo (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Israele – Italia: 7.852.000 spettatori (39,8%);
- Canale 5, Il diavolo veste Prada: 1.995.000 spettatori (12,8%);
- Italia 1, Chicago PD: 1.045000 spettatori (6,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Formidabile Discoring: 715.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 663.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Dog Days: 531.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 494.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Prima o poi mi sposo: 298.000 spettatori (1,7%);
- La7, Roma di piombo: 197.000 spettatori (1,6%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: la puntata non è andata in onda, spazio alla Nazionale
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.315.000 spettatori (21,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.397.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 969.000 spettatori (5%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, NCIS: 956.000 spettatori (4,8%);
- La7, In Onda: 937.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 758.000 spettatori (4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 639.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 485.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Foodish: 458.000 spettatori (2,3%);
- Nove, The Cage: 454.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.707.000 spettatori (26,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.508.000 spettatori (24,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.071.000 spettatori (16,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.056.000 spettatori (14,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.357.000 spettatori (14,8%);
- Rai 3, Blob: 831.000 spettatori (5%);
- Rete 4, La promessa: 771.000 spettatori (4,7%);
- Rai 3, Riserva indiana: 732.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, NCIS: 701.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 649.000 spettatori (4,9%);
- Rai 2, The Rookie: 597.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Cash or Trash: 518.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, CSI: 475.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 368.000 spettatori (2,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 331.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 296.000 spettatori (3,3%);
- La7, Grantchester: 134.000 spettatori (1,1%).