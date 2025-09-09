NOTIZIE
Ascolti tv ieri lunedì 8 settembre chi ha vinto tra Israele - Italia, Il diavolo veste Prada e Nicola Porro

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 8 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Israele – Italia (Rai 1) domina contro Il diavolo veste Prada (Canale 5) con Meryl StreepChicago PD (Italia 1). Ai piedi del podio Formidabile Discoring (Rai 2), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Dog Days (Rai 3), Little Big Italy (Nove), Prima o poi mi sposo (Tv8) e Roma di piombo (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 settembre: chi ha vinto tra Israele – Italia, Meryl Streep e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, Israele – Italia: 7.852.000 spettatori (39,8%);
  • Canale 5, Il diavolo veste Prada: 1.995.000 spettatori (12,8%);
  • Italia 1, Chicago PD: 1.045000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

  • Rai 2, Formidabile Discoring: 715.000 spettatori (4,3%);
  • Rete 4, Quarta Repubblica: 663.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 3, Dog Days: 531.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 494.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Prima o poi mi sposo: 298.000 spettatori (1,7%);
  • La7, Roma di piombo: 197.000 spettatori (1,6%).

stefano de martino conduttore affari tuoiANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: la puntata non è andata in onda, spazio alla Nazionale

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.315.000 spettatori (21,4%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.397.000 spettatori (6,8%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 969.000 spettatori (5%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, NCIS: 956.000 spettatori (4,8%);
  • La7, In Onda: 937.000 spettatori (4,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 758.000 spettatori (4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 639.000 spettatori (3,1%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 485.000 spettatori (2,4%);
  • Tv8, Foodish: 458.000 spettatori (2,3%);
  • Nove, The Cage: 454.000 spettatori (2,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.707.000 spettatori (26,9%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.508.000 spettatori (24,1%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.071.000 spettatori (16,7%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.056.000 spettatori (14,5%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.357.000 spettatori (14,8%);
  • Rai 3, Blob: 831.000 spettatori (5%);
  • Rete 4, La promessa: 771.000 spettatori (4,7%);
  • Rai 3, Riserva indiana: 732.000 spettatori (4,1%);
  • Rai 2, NCIS: 701.000 spettatori (4,4%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 649.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 2, The Rookie: 597.000 spettatori (5,1%);
  • Nove, Cash or Trash: 518.000 spettatori (3,3%);
  • Italia 1, CSI: 475.000 spettatori (3,1%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 368.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 331.000 spettatori (3%);
  • Nove, Little Big Italy: 296.000 spettatori (3,3%);
  • La7, Grantchester: 134.000 spettatori (1,1%).

ascolti-tv-ieri-lunedi-8-settembre-2025 ANSA

